Carta de amor a la distancia: el mensaje de su hija quebró a Emanuel en Gran Hermano

La reacción de Emanuel al mensaje de su hija en Gran Hermano

La reacción fue inmediata. Conmovido hasta las lágrimas, Emanuel respondió mirando a cámara y dedicó unas sentidas palabras a su hija. “Quiero decirte, Nina, que te amo con todo mi corazón. Sos lo más importante que tengo en esta vida. Me diste vida, literal”, afirmó visiblemente emocionado. Luego agregó: “Todo esto lo hago por vos y te extraño con locura. Pronto voy a estar con vos, abrazándote y llenándote de besos. Te amo, hija”.

Brian Sarmiento se mostró conmovido

Mientras sus compañeros se acercaban para abrazarlo y contenerlo, otro participante también se mostró profundamente movilizado por la situación. Brian Sarmiento, exfutbolista y uno de los jugadores más reconocidos de la casa, no pudo ocultar su emoción al escuchar la historia. “De verdad estoy emocionado porque sé lo valioso que es este mensaje para vos”, le dijo a Emanuel.

La escena tuvo un significado aún más profundo para Brian debido a la situación personal que atraviesa. El exjugador ha hablado en distintas oportunidades sobre los conflictos que mantiene con la madre de sus hijas y sobre el dolor que le provoca la distancia. “Me toca mucho porque obviamente tengo un tema a resolver con mis hijas. Por suerte pude verlas y después justo me tocó entrar otra vez”, explicó.

Finalmente, también reveló que buena parte de su participación en el reality está motivada por ellas. “El esfuerzo que yo hago es por ellas. Entrar acá otra vez fue para cuidarlas. Pero ahora lo único que quiero es que ellas sean felices y que podamos llegar a tener el amor que tuvimos siempre desde que nacieron”, sostuvo. Así, una dinámica pensada para acercar a los participantes a sus seres queridos terminó regalando uno de los momentos más sensibles y recordados de la temporada.