Bomba en Gran Hermano: llegó el "Congelados" y sacudió las emociones en la casa

Live Blog Post

Virginia al confesionario: "Tres semanas son muy poquito"

"Es una oportunidad que me dio la vida y no me quiero ir. No me voten, voten a otro. Quiero quedarme, porque es una oportunidad enorme y quiero aprovecharla a full. Todavía no me conocen ni siquiera acá adentro", dijo en el confesionario.