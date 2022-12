Gala repechaje en Gran Hermano: sorpresa por quien regresó

Daniela afuera de la casa aseguró que se equivocó al estar con él y que incluso ahora sí lo usará para jugar si es que gana el repechaje. “No espero nada de ningún hombre”, disparó la oriunda de Moreno una vez que vio el voto de quien fuera su pareja en la casa.

Walter

Alfa fue llamado por el ojo que todo lo ve en segundo lugar. Al pasar por el confesionario, hizo hincapié en una cuestión generacional y votó a favor del regreso de María Laura. “Con el tiempo aprendí a conocerla y me pareció una persona increíble. Compartimos muchas cosas, hablamos mucho. Me gustaría que vuelva Cata ”, declaró Walter.

Romina

La diputada dijo estar tranquila y se inclinó por Daniela en el confesionario. “La quiero muchísimo. Es una de las personas que me dolió que se fuera. Por supuesto que es la persona que más extraño. Tuvimos lo nuestro al igual que muchos, pero fueron pequeñeces. La verdad es que le agarré un cariño muy grande”, expresó.

“Estuvimos juntas hasta el último día, somos las dos de Moreno, qué casualidad, y estoy segura de que quiero que vuelva. Después quiero que la gente elija a la Tora (Lucila) y a Cata (María Laura)”, comentó entre risas la jugadora.

Marcos

El salteño hizo gala del amiguismo con Agustín pese a que Frodo es uno de los más resistidos. “Se fue una persona a la que le tengo mucho aprecio y cariño. El voto es para Agustín. Tuvimos una buena relación desde el principio, nos supimos entender y escuchar”, expresó el primo.



“Es lindo tener esta experiencia con personas con las que te podés entender. Me gusta su forma de ser y que no le importó nunca la opinión de los demás. Por ahí es difícil encontrar gente así. Sentí una buena conexión con él”, le aseguró Marcos a Gran Hermano.

Agustín no pudo volver a dar cursos de estrategia y Marcos no puede soportar esto.

Maxi

El cordobés votó a favor del regreso de Juliana, su novia que fue eliminada semanas atrás. “Vamos a usar la ley de atracción aunque también confío que la gente nos va a ayudar. No hacen falta motivos, es Juliana porque elijo con el corazón y necesito volver a verla ”, indicó Maximiliano en el confesionario.

“Sería un sueño. Extraño todo y mucho. Estoy visualizando que cruce esa puerta y me imagino llevándome puesto todo antes de que entre”, agregó el cordobés.

“Espero que estés positiva, gordita. Si no es ahora, será con la gente. Nos vamos a encontrar pronto y nos vamos a dar los besos que nos estamos debiendo. Vamos a pasar las fiestas juntos y te recontra extraño”, le dijo Maxi a Juliana, ya que Gran Hermano le pidió que hablara para ella a cámara.

Nacho

El “monito” sobreviviente votó porque regrese María Laura por una cuestión de estrategia.“Es complicado. Me gustaría que vuelvan varios, pero pensando en lo que pueda pensar la casa y que lo decidimos entre todos, le voy a dar el voto a María Laura porque creo que podría tener más votos que la gente que más quiero que regrese: Juan, Martina, Mora o Lucila”, explicó Juan Ignacio.

“La voto porque alguien más puede votarla en la casa, y a los demás chicos ojalá que los vote la gente”, agregó Nacho.

“Con Cata no tenía mucha relación al principio. Me gustaba cómo era ella como persona. Con Juan me di cuenta de que la edad no es algo significativo, y después con ella también, y además tenemos historias de vida parecidas”, indicó el exfutbolista en el confesionario.

Julieta

La actriz y bailarina no sorprendió y votó a favor de la vuelta de Daniela, la novena eliminada. “Dani, obviamente. No se fue ni hace una semana y ya la extraño. Me falta gente con quien confiar acá adentro y me gustaría ver cómo hace la traidora de Coti para mirarla a los ojos. Cerrarle la boca a ella por no decir otra cosa”, disparó Julieta sin filtro.

Alexis

“Iba a elegir a Agustín, pero sé que la gente lo volverá a traer. Voy por el corazón y tengo una amigo que la pasa mal desde hace un tiempo y creo que sería una motivación para él que Juliana vuelva a entrar”, indicó el Conejo al darle su doble voto a la novia de Maxi.

Coti

La correntina no pudo votar a nadie porque fue sancionada por Gran Hermano debido a que agarró y leyó un mensaje en una pelota de tenis proveniente desde el exterior de la casa.

VOTACIÓN FINAL

Daniela 3

Juliana 3

María Laura 2

Agustín 1

Minuto a minuto EN VIVO de la gala del regreso de Gran Hermano

Live Blog Post ¡VUELVE JULIANA!



Conejo desempató entre Tini y Daniela https://twitter.com/m1espectaculos/status/1605755016668651520 ALERTA | #GranHermano ¡VUELVE JULIANA! https://t.co/anAON4qoJi pic.twitter.com/xhcOqYqQXf — minutouno Espectáculos (@m1espectaculos) December 22, 2022

Live Blog Post ¡ALEXIS VOTÓ A TINI Y VALE DOBLE! El Conejo ganó la prueba semanal y como líder tiene dos votos Daniela 3

Daniela 3

María Laura 2

Agustín 1

Live Blog Post ¡COTI NO PUEDE VOTAR! "No, no podés", le dijo Gran Hermano a la correntina Daniela 3

María Laura 2

Agustín 1

Juliana 1

Live Blog Post ¡SANCIÓN A COTI! "Coti, Martina es la única que te banca afuera para sacar a J.", decía el papel que leyó https://twitter.com/m1espectaculos/status/1605744738941952000 ALERTA | #GranHermano SANCIÓN A COTI https://t.co/XY7DpuPJJB pic.twitter.com/vagmDhd24r — minutouno Espectáculos (@m1espectaculos) December 22, 2022

Live Blog Post ¡DISNEY VOTÓ A PESTAÑELA! Daniela 3

María Laura 2

Agustín 1

Juliana 1

Live Blog Post ¡NACHO VOTÓ A CATA! Daniela 2

María Laura 2

Agustín 1

Juliana 1

Live Blog Post ¡MAXI VOTÓ A JULIANA! Daniela 2

María Laura 1

Agustín 1

Juliana 1

Live Blog Post ¡MARCOS VOTÓ A FRODO! Daniela 2

María Laura 1

Agustín 1

Live Blog Post ¡ROMINA VOTÓ A DANIELA! Daniela 2

María Laura 1

Live Blog Post ¡ALFA VOTÓ A CATA! Daniela 1

María Laura 1

Live Blog Post ¡THIAGO VOTÓ A DANIELA! Daniela 1

Live Blog Post Quiénes pueden volver a la casa de Gran Hermano Juliana Díaz

Martina Stewart Usher

Mora

Juan Reverdito

Lucila Belén Villar

María Laura Álvarez

Agustín Guardis

Daniela Celis Tomás Holder no participará de este repechaje, pero anunció que se presentará al del 26 de diciembre que vota el público.

Live Blog Post Los participantes votan Este miércoles vuelve un participante a la casa de Gran Hermano.

A QUÉ HORA Y CÓMO VER EN VIVO LA GALA REGRESO DE GRAN HERMANO

El programa se podrá ver desde las 21.45 por Telefe. Es por eso que a su vez existe la posibilidad de seguirlo en vivo a través de internet accediendo desde DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play y Pluto TV.

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

QUIÉNES PODRÍAN INGRESAR NUEVAMENTE A GRAN HERMANO

Este miércoles uno de los exparticipantes ingresará a la casa nuevamente luego de que los actuales competidores voten para elegir quién será el afortunado. En caso de que haya empate, el líder de la semana, Alexis, decidirá quién entrará.

Juliana Díaz

Tomás Holder (anunció que se presentará al repechaje del 26 de diciembre)

Martina Stewart Usher

Mora

Juan Reverdito

Lucila Belén Villar

María Laura Álvarez

Agustín Guardis

Daniela Celis