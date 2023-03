Gran Hermano: Marcos reveló cuál fue su problema de salud

Sin embargo, y a pesar de nunca contar nada dentro de la casa más famosa del país, durante el debate el participante ganador del certamen contó sus padecimientos personales.

“Hubo una etapa de mi vida que no estaba bien. Tenía 14, fue un poco antes de la separación de mis padres. No veía salida. Sin dios no hubiese salido de ese pozo”, lamentó Marcos dando a entender que sufría depresión.

