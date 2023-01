Gran Hermano: sorpresa total por el nuevo eliminado

"Es un sueño que tengo desde que soy chiquito. Siempre dije que son fan de Gran Hermano y dije en el casting que mi sueño es llegar a la final y convertirme en uno de los grandes jugadores que ha tenido esta casa. Me costó muchísimo, trabajé un montón y me preparé mucho. Le mando un beso a todos los que me apoyan y que me votaron para que vuelva. Esta es una historia que escribimos juntos, que espero que tenga más capítulos y que escribamos el capítulo final", expresó Agustín quien fue el primer salvado.

"Día a día muestro que me encanta estar acá. Le agradezco a la gente que me dio su apoyo la otra vez. Vine a divertirme con ellos, a hacerlos reír a ellos y a ustedes. A hacer el bien, nada más", declaró Ariel antes de ganr.

"Quien abandona la casa, por decisión del público, del supremo... quien abandona la casa más famosa del mundo es Alexis", reveló Santiago en su ingreso final a la casa.

Al enterarse de que seguía en la casa, Ariel casi cae desplomado al suelo. Todo esto mientras que "Alfa" Walter, su rival, lo lamentaba.

Maxi, quien quiso abandonar el juego tras la salida de su novia Juliana, fue quien más sufrió la eliminación del Cone.

El conductor dio a conocer que ya en la votación mano a mano, Alexis se llevó el 56,19% de los votos para ser eliminado, mientras que Ariel obtuvo el 43,81%.

Eliminación de Gran Hermano, minuto a minuto EN VIVO

Live Blog Post ¡SORPRESA TOTAL! Se va Conejo Alexis fue el más votado y superó a Ariel https://twitter.com/m1espectaculos/status/1612646027944759301 #GranHermano ¿Coty? Fuera ¿Conejo? Fuera. ¡Ariel vuela! Ts Ts Ts https://t.co/XY7DpuPJJBpic.twitter.com/cCxOCCj1SK — minutouno Espectáculos (@m1espectaculos) January 10, 2023

Live Blog Post ¡Se salvó Frodo! Marcos estará contento por la continuidad de su amigo Agustín, el jugador que se capacitó todos los días https://twitter.com/m1espectaculos/status/1612646988067262467 #GranHermano sigue Frodo https://t.co/qxoPuNkHhPpic.twitter.com/KLOzyvhpC5 — minutouno Espectáculos (@m1espectaculos) January 10, 2023

Live Blog Post Así es El Juego del auto https://twitter.com/m1espectaculos/status/1612629327765540871 #GranHermano Así es el desafío del auto https://t.co/anAON4qoJipic.twitter.com/23uIhqJ4hK — minutouno Espectáculos (@m1espectaculos) January 10, 2023

Live Blog Post La reacción a la entrada de Santiago del Moro https://twitter.com/m1espectaculos/status/1612630744211267585 #GranHermano ¡Mirá quién vino! https://t.co/anAON4qoJi pic.twitter.com/XGt7UeObQI — minutouno Espectáculos (@m1espectaculos) January 10, 2023

Live Blog Post Santiago del Moro entra a la casa con una misteriosa valija Gran Hermano 2022 - Santiago del Moro - Telefe

Live Blog Post Quiénes son los nominados Alexis "Conejo"

Ariel

Agustín Lucila "La Tora" también estaba nominada, pero fue salvada por el líder Nacho. PLACA NOMINADOS GRAN HERMANO

Live Blog Post Gala de Eliminación de Gran Hermano Este lunes desde las 21.45 se conocerá quién abandonará la casa de Gran Hermano.

A QUÉ HORA Y COMO VER EN VIVO LA SÚPER GALA DE GRAN HERMANO

Gran Hermano comenzará este lunes a las 21:45 y se podrá ver por la pantalla de Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play, DirecTV Go y Pluto TV.

CÓMO SERÁ EL FORMATO DE ELIMINACIÓN Y CÓMO VOTAR

La persona más votada por los televidentes será la eliminada de la competencia.

El voto es negativo. Telefe y Pluto TV muestran una imagen con QR, que te permitirá ir a la página de votación. También podrás elegir a tu participante eliminado si mandás un SMS con la palabra GH al 9009.

