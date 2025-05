Griselda Siciliani habló sobre la posibilidad de casarse con Luciano Castro y fue tajante

Durante una entrevista con Desayuno Americano, la actriz resaltó el buen momento que atraviesan como pareja, aunque reconoció que sus personalidades y proyectos de vida no siempre coinciden.

Además de remarcar el sentimiento de amor que los une, Griselda volvió a referirse a la posibilidad de convivir con Luciano: "No me gusta la convivencia, no es algo que disfruto, entonces, bueno, a la vejez viruela".

A partir de su experiencia, la actriz explicó que aprendió a identificar con claridad sus preferencias: "Ya sé que convivir no me gusta, no quiero, pero bueno, nos reímos de eso".

También fue honesta al referirse a las diferencias que los caracterizan como individuos: "No nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes en estas cuestiones, por ejemplo". Y sumó: "Pero nos reímos, tenemos buen humor, hablamos mucho, nos reímos mucho de nosotros, de nuestras pavadas, de nuestras diferencias y la pasamos bien".

Cuando el cronista le consultó directamente por la posibilidad de casarse con Luciano Castro, Siciliani, primero actuó algo evasiva, luego terminó respondiendo con firmeza: "No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida".

Al mencionar que Luciano le propuso varias veces formalizar legalmente su relación, la actriz contestó con humor: "Yo le digo que sí, si no es verdad; si no hay que firmar nada, sí".

A su vez, Griselda celebró el presente que vive y resaltó el valor de dedicarse a lo que ama: "Yo estoy muy contenta, muy agradecida y muy consciente de la vida que me toca en estos tiempos, del privilegio de hacer lo que me gusta, de poder dedicarme a lo que amo, a lo que estudié".

"Me siento muy privilegiada en este momento del país y de nuestra industria. Así que trato de disfrutar y tengo una vida hermosa, así que busco concentrarme en eso", concluyó.

griselda-siciliani-y-luciano-castro-.jpg

¿Qué opinó Luciano Castro sobre la posibilidad de casarse con Griselda Siciliani?

Durante el mismo programa emitido por América, el actor fue entrevistado y, aunque mantuvo cierta reserva frente a las preguntas del cronista, dejó algunas declaraciones clave.

Al ser consultado sobre su divorcio de Sabrina Rojas, explicó que, si bien la noticia tomó relevancia recientemente, el proceso legal había finalizado tiempo atrás. Frente a la intención del movilero de profundizar, Luciano respondió con firmeza: "No hablo de mi vida privada, lo hablo con quien tenga que hablar".

En relación con la idea de contraer matrimonio con Griselda, el actor insistió en que se trata de temas íntimos. No obstante, admitió su interés por formalizar el vínculo: "Son deseos que anhelo, pero que no tienen nada que ver con mi vida profesional". Sobre la convivencia, expresó que no es un aspecto clave para la pareja, que lo verdaderamente importante para él es Griselda, y remarcó que nunca iba a pasar.

Para cerrar, Castro se refirió al modo en que Griselda reaccionó ante sus reiteradas propuestas de casamiento: "Parecía una gracia, pero yo se lo decía en serio".