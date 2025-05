La inesperada pelea en vivo entre Ángel de Brito y Yanina Latorre: "A mí me resbala"

"Ah, bueno, y a ella le duele como hija", señaló el conductor, en referencia a la reacción de Dalma Maradona, con quien Ángel comparte ciclo de streaming en Bondi Live. En este sentido, Yanina se defendió: "No, pará, me duele cuando la critican sin sentido... cuando mandó lo de la alcoholemia, ahí que la fume, pero si vos me decís que la atacan a Lola sin sentido para atacarme a mí, pero Lola no es pedófila, no es drogadicta, no escupe hijos... el día que la ataquen por una cagada que se mandó, tengo que cerrar la boca, vamos a ser claros...", disparó Latorre, sin filtro.

Y siguió: "No me podés comparar a Lola con Diego Maradona, Ángel, te estoy hablando en serio", señaló la panelista de LAM y el clima comenzó a ponerse tenso. "No, no estoy comparando, no estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Estás dando vuelta las cosas. Lola es pública y a vos te va a molestar como madre que critiquen a un familiar", continuó Ángel.

Entonces, Yanina sumó: "Te entiendo, pero todo lo que estoy diciendo de Maradona fue lo que ocurrió", lo que recibió la rápida respuesta de Ángel. "Que vos no te banques a Maradona, a mí me resbala y obviamente lo podés decir porque sos libre. Lo que te estoy diciendo es que tenés que entender que a ella (Dalma) le afecte que critiquen de esa manera al padre", manifestó.

yanina latorre

Pero Yanina continuó en su postura, luego de recibir críticas de una de las hijas de Diego Maradona: "No sé por qué me ataca, porque yo a ella no la ataco. Hoy me dijo 'mala persona, cornuda'". Ante la intervención de Ángel para decirle que eso fue porque ella había hablado de Dalma, Latorre señaló: "Porque me pareció excesiva la reacción, pero no le dije mala persona, ni cornuda, ni me metí con el marido ni con la hija".

"Pero si Dalma o Gianinna escuchan que un tipo como Manguera (Gonzalo Valenzuela) le dice 'cáncer social' al papá, ¿cómo no va a reaccionar ante eso?", cerró De Brito.