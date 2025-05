"El Eternauta" encendió tensiones al aire entre Rodrigo Lussich y Andrea Taboada: fuerte cruce

Frente a ese planteo, Taboada optó por la cautela: “No me parece que tengamos que reforzar esa grieta ahí”. El conductor no esquivó la respuesta y lanzó una frase que encendió el debate: “Bueno, cuando conduzcas el programa de Andrea Taboada, no lo refuerces, me estás diciendo que yo no tengo que reforzar algo”.

La panelista intentó enfriar el clima: “Pero no Rodrigo, estamos debatiendo con respeto”. Sin embargo, Lussich mantuvo su postura con firmeza: “Con respeto te estoy diciendo esto porque creo que está. Si a vos no te gusta, es otra cosa”.

El ida y vuelta continuó, con intercambios sobre posibles malentendidos. “No presumo por ser el conductor”, aseguró Lussich. Taboada le respondió con claridad: “Pero me lo dijiste recién”, a lo que él retrucó: “No, te dije que me dejes hacer el programa que tengo ganas”.

El conductor insistió con su punto: “Cuando tengas tu programa, armás la dinámica como quieras”. Taboada intentó cerrar el tema con una frase conciliadora: “Bueno, está bien, después lo charlamos”.

Poco después, y con el clima ya más distendido, Lussich tomó la palabra para ofrecer disculpas en cámara: “Te pido perdón, Andre, si te hablé mal. Me quedé mal. No me gusta laburar así. Si se entendió como un destrato, te pido disculpas. Soy una persona vehemente, por eso siempre parezco enojado. Yo soy un laburante y la gente lo sabe. No hay nada personal. Se me vuelan los patos”.

cruce taboada lussich

Taboada recogió el gesto: “Yo honro el lugar que tengo en el trabajo”. A modo de cierre, el conductor reiteró su respeto: “Te respeto como profesional y como persona. Si se interpretó así, insisto, te pido disculpas. Estábamos discutiendo, tal vez te lo dije con vehemencia. No estaba enojado”.

