Guido Kaczka afrontó las críticas por la sección de las mascotas en su programa: qué dijo

Ante las críticas, Guido Kaczka rompió el silencio y dio su versión. “Soy el productor del programa y me hago cargo. Por supuesto. Por ahí a los nenes les gusta más, a algunos grandes les da asco...”, dijo ante las cámaras de Intrusos.

Después de esto, el periodista le comentó que para Elizabeth Vernaci era desagradable, el conductor espondió con una sonrisa: “Lo bueno del control remoto es que cuando veo algo que no me gusta cambio”.

Y tras descartar que elimine o modifique el segmento, enfatizó: “La crítica es bienvenida”.

Cómo es el insólito "Juego del Pis y la Caca" del nuevo programa Guido Kaczka

Guido Kaczka introdujo un insólito y peculiar juego en su nuevo programa de El Trece, "Buenas noches Familia", que entrega hasta un millón de pesos al perro que haga sus necesidades en vivo.

Se trata de "El juego del pis y la caca". El primer participante, un perro llamado Pepino, se convirtió en el afortunado ganador, llevándose $200.000 ante la algarabía del estudio.

El conductor explicó la insólita dinámica del juego al inicio del programa. "El juego del pis y la caca, después vendrán los portales. Vos entrás por acá, entra el perro por acá, pasa por la arena. Después, si hace pis acá, son 100 mil. Si no hace pis acá, pasas a los arbolitos", indicó.

Guido continuó detallando las posibilidades de premio. "Vamos a suponer que hizo pis acá, dejó la pichina ahí, son 100 mil. Tiene la posibilidad de hacer pis acá, son 100 mil más, 200 mil. Bueno, puede hacer pis por acá, por los arbolitos, son 100 mil más", añadió.

La expectativa creció a medida que Guido Kaczka describía la jugada mayor. "Si hace pis acá, en los pinos finales, en esos dos pinos, o por acá, son 100 mil más. Y si hace dos, si hace el popis, si hace tortina, un millón de pesos", detalló.

Finalmente, presentó a Pepino, el primer can en probar suerte en este original segmento. La suerte estuvo del lado del participante peludo, y Guido exclamó con asombro y alegría: "Uh, mirá el chorro que le sale, 100 mil pesos!!!".

Visiblemente sorprendido por la efectividad de Pepino, agregó: "Chicos, meó de una". La emoción no terminó ahí: "Sabés que va de nuevo? Ah, no te la puedo creer, dale, 200 mil pesos!!!", lanzó el conductor, celebrando que el can lograra hacer pis por segunda vez, duplicando su premio.