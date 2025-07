Guillermo Arengo y Marco Antonio Caponi hablan de "Menem": "Yo hago esto para ser feliz en una realidad que me apabulla"

El lanzamiento de "Menem", la nueva serie de Prime Video dirigida por Ariel Winograd y basada en la vida del ex presidente es de los más esperados del año. Lo cierto es que lo que logró su creador es no solamente adaptar el mismo encanto que tenía Carlos Saúl para seducir a las masas antes de su primer mandato, sino también darle el tinte justo y necesario tanto de comedia como de drama. Una excelencia direccional que se colinda con el nivel actoral no solamente de los intérpretes de aquellos personajes que formaron parte de la vida del ex Mandatario, sino también de los que le dan vida a personajes ficticios.