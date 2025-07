Campi y Mónica Antonópulos hablan de "Menem": "Fue una manera de canalizar la angustia que uno tiene"

Embed - Menem - Tráiler Oficial

La entrevista completa con Campi y Mónica Antonópulos

Con total emoción y también orgullosos de poder ser parte de la serie más importante del año, Mónica Antonópulos y Campi revelaron detalles del proceso de creación de sus personajes, los cuales les generaron ciertos desafíos. "Fue muy divertido, fue una manera creativa de canalizar la angustia que quizás uno traía o por historia por haberlo vivido y de la mejor manera que es haciendo lo que nos gusta, que es actuar. Y la forma tan singular que tiene Wino de contarlo, muy entretenida", comenzó diciendo Mónica.

Luego, ambos ahondaron en cómo fue introducirse en la vida de Menem desde el costado de la economía con dos personajes tan reconocidos en la historia. "La parte de la caída, por lo menos a mi me tocó más el auge, cuando era un rockstar Cavallo, yo conté más eso. Entonces no estaba muy cargado de la caída, él va ganando terreno y posición y le va todo bien en lo que voy contando", añadió Campi sobre su personaje y determinó: "Lo otro lo sé yo porque lo viví, pero mi personaje no lo vivió".

Campi-Antonopulos YT

"Bueno, un poco todos los personajes viven el auge, como la primer presidencia y me gusta lo que traes como mirada. Porque hay algo que, me parece, tiene que ver con la generación que quizás no lo vivió que pueden ver el hecho artístico y lo que estudiaron o les contaron, plasmado en esto", sumó Mónica. A esto, le agregó: "Wino logró muy bien que había algo casi de encantamiento en ese momento en donde todo parecía una ficción".

A su vez, en la entrevista exclusiva con minutouno.com revelaron si se basaron en lo que fue la historia de los propios Alsogaray y Cavallo para crear a sus personajes o les dieron perspectiva propia. Al mismo tiempo, halagaron la inteligencia con la que Winograd dividió cada episodio y mucho más. No te pierdas, en detalle, la entrevista completa en el video.

Sinopsis oficial de Menem

Menem es un drama de ficción basado en hechos reales que narra la historia de una famia de La Rioja cuyas vidas están ligadas al círculo íntimo del Presidente Carlos Menem. La serie está situada en Argentina en los años 90, desde el ascenso de Menem al poder y la consecuente convertibilidad económica hasta los ataques terroristas sucedidos en Buenos Aires. Menem es una historia de poder, controversia política y tragedia social.