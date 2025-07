La versión de un testigo cambia el rumbo de la investigación por la muerte de Diogo Jota

“Conduzco por esa carretera todos los días, sé lo peligrosa y oscura que es. Ellos no iban rápido. Pude ver perfectamente la marca y el color del coche cuando me pasaron”, explicó. Luego, agregó: “La familia tiene mi palabra de que no fue por imprudencia. Intenté ayudar, pero ya era tarde. Me detuve y filmé, sin saber que había víctimas”.

diogo jota accidente.jpg

El accidente ocurrió cuando el auto se salió del camino presuntamente por una pinchadura de neumático. Tras el impacto, se prendió fuego, provocando la muerte inmediata de ambos ocupantes. La autovía A-52, en la zona de Cernadilla, ya había sido señalada por varios conductores por su mal estado y escasa iluminación.

El testimonio de Azevedo, sumado al de otro camionero que también circulaba por allí, podría modificar el enfoque de la causa. En principio, se habló de velocidad excesiva, pero ahora los investigadores analizan otras hipótesis, como una falla mecánica o una maniobra para evitar otro vehículo.

diogo jota accidente.mp4

El enorme gesto de Liverpool con la familia de Diogo Jota

Mientras tanto, Liverpool, el club en el que militaba Diogo Jota, anunció que se hará cargo del contrato pendiente del jugador y que garantizará la educación de por vida de sus tres hijos. Un gesto que conmovió al mundo del fútbol, aún golpeado por una pérdida inesperada.

Jota, de 28 años, se había casado apenas dos semanas antes de su muerte y estaba en pleno viaje hacia Inglaterra cuando ocurrió la tragedia. La causa sigue abierta, pero la palabra de quienes estuvieron ahí comienza a esclarecer lo sucedido.