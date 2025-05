Hailey Bieber confesó las dificultades que tuvo para dar a luz: "Dieciocho horas de parto"

La experiencia se tornó aún más crítica cuando, tras dar a luz a su hijo Jack Blues Bieber, sufrió una hemorragia severa. “Empiezas a volverte un poco loca”, recuerda. Fue necesario colocarle el sistema Jada, un dispositivo que logró frenar el sangrado. Hailey confesó que temió por su vida, especialmente porque en 2022 ya había atravesado una situación médica grave: un pequeño ictus debido a un coágulo en el corazón.

hailey bieber

Pese al trauma, valora el apoyo de Justin Bieber, quien, aunque no estuvo presente en la entrevista, aportó por mail algunas frases. “Estoy caminando por los días que siempre soñé”, dijo. Y agregó: “Lo más inteligente fue casarme con Hailey”.

En cuanto al posparto, la empresaria admite haber lidiado con una depresión, inseguridades físicas y una dura autocrítica. “Todos los días tengo que hablar conmigo misma… Has dado a luz a un humano. Trátate con amabilidad. Date tiempo”. Aceptar su nuevo cuerpo ha sido parte del proceso. “No eres la misma persona que antes. Cambias de pies a cabeza”, reflexionó.

Sobre su matrimonio, niega tajantemente las especulaciones de crisis. “Cada par de días hay un nuevo titular que no tiene sentido. No vamos a dejar Los Ángeles, amamos vivir aquí”. También aseguró que su vínculo con Justin es fuerte, auténtico y que ambos han trabajado mucho, incluso en terapia, para llegar a este punto. “El posparto es el momento más sensible que he pasado en mi vida”, afirmó. “Y estar haciendo todo eso mientras entro en internet y leo que nos estamos divorciando... es una locura”.

Con honestidad y sin filtros, Hailey Bieber deja ver una nueva versión de sí misma: más fuerte, más real y profundamente consciente de lo que significa convertirse en madre y seguir siendo una figura pública en medio del caos.