El video de Cristina Kirchner cocinando en su casa de San José 1111

Cristina Kirchner: -Sí

MK: Mirá vos: -¿Con palta?

CFK: -Sí

MK: -¿Proteína?

CFK: -Sí

Luego el diputado le pregunta si las proteínas “¿son buenas para la pelea?”, lo que genera un breve silencio de duda de la ex vicepresidenta. Tras un breve instante, reflexiona: “Ehhh, no sé si son buenas para la pelea. Son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra”. Y su hijo concluye: “Y sí, con salud”, a lo que Cristina agrega, encima: “Y claro”.

cristina cocinando palta huevo revuelto

El posteo de Máximo Kirchner en su cuenta oficial de Instagram, , que llevó como título “Sábado al mediodía”, obtuvo miles de “me gusta” y cientos de comentarios de los seguidores del kirchnerismo.

Entre las respuestas de militantes y seguidores enseguida se destacaron las de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que escribió: “Los queremos mucho” y la diputada cordobesa Gabriela Estévez, con el mensaje: “Los amamos”

Casación ratificó que Cristina Kirchner deberá seguir utilizando la tobillera electrónica

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó este viernes las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico por medio de una tobillera para la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de su condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

El tribunal, integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los planteos de la defensa de la ex mandataria sobre dos condiciones impuestas en la modalidad de prisión domiciliaria: la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina, y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica.

También se pronunció sobre el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado inicialmente la revocación de la prisión domiciliaria. Sin embargo durante la audiencia oral y pública, el fiscal general Mario Villar desistió finalmente de su recurso para revocar la modalidad de prisión domiciliaria, al considerar que Cristina cumple adecuadamente con las condiciones impuestas y que las circunstancias justificativas iniciales de su solicitud ya no estaban vigentes.

La mayoría conformada por Hornos y Barroetaveña sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera. Para ello argumentaron que permiten un control judicial efectivo y una protección jurídica tanto frente a riesgos procesales como a la seguridad personal de la ex mandataria.

Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la ex presidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.

El tribunal precisó que la prisión domiciliaria es una excepción bajo control judicial permanente, por lo que su modalidad podrá ser revisada si cambian las circunstancias del caso. Hornos remarcó que el cumplimiento de la sanción por delitos de corrupción debe ir más allá de lo meramente formal y que la ley debe aplicarse con igualdad sin importar el rango o exposición del condenado, conforme a la Constitución Nacional.