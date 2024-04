Jey Mammón perdió el juicio contra Lucas Benvenuto

Embed - Lucas benvenuto on Instagram: "Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor…. HARÍA LO MISMO UNA Y OTRA VEZ. HABLARÍA, DENUNCIARÍA y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias. Muchos juzgan los años de silencio: “por qué no habló antes?” Ese fue quizás mi peor enemigo, que no me creyeran porque no salí corriendo a gritarlo y cuándo lo hice, no me creyeron. Los sobrevivientes hablamos cuándo podemos, por eso es tan importante la imprescriptibilidad. Esta vez la Justicia dijo que no había delito por el cual querellarme. Una vez más -cuando los tiempos procesales le permiten expedirse- me da la razón. El fallo está firme y es inapelable. Igual que el otro. Es un paso hacia adelante, pero yo -y muchos que están en situaciones similares- necesitamos la verdad completa, no a cuentagotas, necesitamos condenas firmes, de cumplimiento efectivo. Todavía estoy esperando que resuelvan el caso de Roberto Santi, que escudado en cuestiones procesales, está esperando en su casa -después de haber sido liberado durante la pandemia- que la Corte disponga si su fallo está firme o no. Necesito mi verdad completa, necesito que las condenas queden firmes. Todos los sobrevivientes necesitamos que la sociedad, a través de sus instituciones, nos digan: si, es verdad, tenés razón y quién te hizo daño, va a cumplir con la pena que le corresponda. Esta vez, en un tiempo relativamente breve, la Justicia volvió a decir que NO MIENTO, que no cometí ninguno de los delitos de los que la persona que denuncié me acusó en un relato forzado y falaz. Gracias a @drjaviermoral , quién siempre además de patrocinarme, me cuidó como a un hijo. Gracias a todos los que están a mi alrededor y me hacen la vida un poco más linda cada día. Gracias esta vez a los jueces que intervinieron, por su sensatez y su agilidad. Gracias a todos los que me creyeron y me siguen creyendo. Gracias por el apoyo y el cariño."

View this post on Instagram A post shared by Lucas benvenuto (@lucasbenvenutoo)