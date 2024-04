Habló una médica que trabajó con Aníbal Lotocki: "Es un psicópata y un asesino"

“A Cristian lo cuidé en el postoperatorio, era un paciente que le habían hecho múltiples cirugías en una clínica que no estaba habilitada para eso. Pasó una noche estable, después sufrió una descompensación brusca el jueves a las 9 de la mañana”, contó la cirujana plástica.

Y detalló: “Recién ahora tuve acceso a la causa, fueron demasiados procedimientos quirúrgicos en un cuerpo. Le lipoaspiró el abdomen, los flancos, el dorso, le injertó grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros”.

Silvia Fernández arrepentida Lotocki Silvia Fernández es cirujana plástica y trabajaba en la clínica Cemeco

Según contó ante las cámaras “Cristian pasó una noche con dolor y molestias, tenía mucho relleno en los glúteos, mucha grasa, estaba sentado. Yo ignoraba ese procedimiento. A mí me dijeron que habían hecho un dermolipectomia y nada más. Se notaba que estaba molesto. Estuvo estable hermodinámicamente pero después sufrió la descompensación producto de la cirugía”.

La médica además reveló que en el post operatorio “Lotocki no lo fue a ver" al paciente pese a las complicaciones que se presentaban.

La médica aseguró que no conocía a Lotocki ni sabía quién era y que solo fue citada para controlar el post operatorio del paciente: “No había visto nada de él, ni de Silvina Luna, ni de la tele. Nada. Nunca. Algunos compañeros míos sí lo conocían. Me entero de la situación el viernes siguiente, cuando Cristian fallece. Tengo mensajes, empiezo a llamar, después por la televisión, empiezo a ver quién es Lotocki, lo que hacía. Me empiezo un poco a obsesionar, a seguirlo en las redes, a googlearlo”, sostuvo en América.

La mujer consideró que "hay un vacío legal que hay que estudiarlo muy bien. Porque cualquier médico no se puede poner a hacer ese tipo de cirugías sin estar preparado. Imaginate que nosotros para formarnos como médicos cirujanos nos cuesta como 11 años” y al finalizar la entrevista expresó: “Espero que lo condenen y que por las víctimas se puedan hacer algunas juntas médicas para resolverles los problemas que tienen, porque realmente son víctimas”.

Lotocki fue condenado a ocho años de cárcel y diez de inhabilitación. Sin embargo, ahora le pidió a la Cámara de Casación porteña que apresure la revisión del fallo que lo envió a la cárcel.