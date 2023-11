Reseña de "Napoléon", la nueva película de Joaquín Phoenix

Embed - NAPOLEÓN. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines 24 de noviembre.

Pero, después esta sinopsis continúa: "Con un impresionante escenario cinematográfico a gran escala orquestado por el legendario director Ridley Scott, la película capta la implacable travesía de Bonaparte hacia el poder a través del prisma de su adictiva y volátil relación con su único y verdadero amor, Josefina, mostrando sus visionarias tácticas militares y políticas plasmadas en algunas de las secuencias de batalla más dinámicas y realistas jamás filmadas".

Una descripción fascinante, atractiva y avasallante, pero que no es más que eso: una descripción. No obstante, para definir "Napoleón", voy a comenzar con lo bueno. Efectivamente Joaquín Phoenix es uno de los actores más sublimes de la industria cinematográfica a nivel mundial y no solamente de Hollywood. Su trabajo me volvió a impactar como en cualquiera de todas sus películas que vi. Al personaje le supo dar una personalidad tan volátil que solamente él lo puede hacer. Tiene emoción, drama, euforia, psicosis y hasta comedia: todo en uno. Asimismo está la dupla entre él y Ridley Scott. Pero, por si esto fuera poco, también está su dúo con Vanessa Kirby.

La actriz llega a esta película en la piel de Josefina y es, definitivamente, una de las mejores interpretaciones que vi en su carrera. Es sutil, con la marca de ser un complemento hacia el Napoleón de Phoenix y, a su vez, lleno de una realidad utópica que marca el camino lleno de desgracias que ya se conocían de Josefina. Esto hace que, a pesar de las dos interpretaciones tan perfectas en lo que a Kirby y Joaquín respecta, la película no sea más que una mezcla de comedia, drama, acción y hasta ridículamente romántica.

Y es esa, justamente, una de las grandes fallas que tiene "Napoleón". Si bien los fanáticos de este tipo de géneros podrían quedar encantados con la película, lo cierto es que al ser una historia del liberador militar de Francia, la realidad es que particularmente me esperaba una película bélica. La historia del emperador es jugosa y, de hecho, es por eso que al leer la sinopsis definitivamente esperaba su desarrollo completo, pero no fue así. Se intentó contar mucha historia en un corto período de tiempo quitándole así la posibilidad de tener un hilo conductor continúo a la cinta mientras que el foco estuvo entre Napoleón y Josefina.

Asimismo, con esta película se desmitifica al ídolo y el poderoso líder de guerra y estratega que fue el mismo Bonaparte ya que es retratado como un pobre hombre lleno de desilusiones, que fue engañado por su pareja, que fue siempre protegido por su madre y su hermano. De hecho, el foco en Josefina y Napoleón fue tal que vi hasta varios intentos de copiar el romance inteligente de Joe Wright en "Orgullo & Prejuicio", aunque obvio que no llegó a ser lo mismo.

Eso sí, más allá de la extensa duración de la película (2hs 39) que, de todas formas no fue suficiente porque toda la historia se agrupó en una línea temporal sin continuidad, a nivel visual es excelente y el sello de Scott está puesto en todo momento. Es un desafío que las escenas de guerra, las estrategias de Napoleón y cada puesta de lucha quede bien, pero Ridley Scott supo convertirlas en algo cinematográficamente perfecto. A nivel visual, quitando el romance, la comedia y el desaire hacia un mártir de la historia, es una película digna de Oscar.

Aún así, más allá de que "Napoleón" en esta ocasión me supo decepcionar y dejarme con sabor a poco riesgo de Scott pese a la gran historia que tenía por delante, es difícil no invitar al público a verla. La historia de Bonaparte, que fue tan bien interpretado por Joaquín Phoenix, es atrapante en todos sus sentidos, pero esta cinta sin dudas es para aquellos que son fanáticos del romance histórico y el drama, pero no para aquellos que esperan una cinta bélica.