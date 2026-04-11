VIDEO: así fue el debut de Carolina Papaleo como conductora de TVR con Juan Di Natale y Gerardo Romano VIDEO: así fue el debut de Carolina Papaleo como conductora de TVR con Juan Di Natale y Gerardo Romano

Las bromas en el inicio y la llegada de Gerardo Romano a TVR

Durante los primeros minutos del ciclo, los conductores bromearon sobre su llegada al programa y la enorme expectativa que generó este relanzamiento. "Desenchufo la heladera por el freezer, porque ahí tengo a todas las que quisieron conducir el programa", bromeó Papaleo en su divertido monólogo de apertura, desatando las carcajadas de los clásicos reidores presentes en el estudio.