VIDEO: así fue el debut de Carolina Papaleo como conductora de TVR con Juan Di Natale y Gerardo Romano
El icónico ciclo TVR volvió a C5N bajo la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo. Gerardo Romano fue el primer gran invitado.
La histórica y esperada vuelta de TVR se hizo realidad este sábado por la noche en la pantalla de C5N. Con una escenografía totalmente renovada y el humor de siempre, Juan Di Natale y Carolina Papaleo tomaron las riendas de la conducción para darle inicio a la exitosa temporada veintisiete.
Las bromas en el inicio y la llegada de Gerardo Romano a TVR
Durante los primeros minutos del ciclo, los conductores bromearon sobre su llegada al programa y la enorme expectativa que generó este relanzamiento. "Desenchufo la heladera por el freezer, porque ahí tengo a todas las que quisieron conducir el programa", bromeó Papaleo en su divertido monólogo de apertura, desatando las carcajadas de los clásicos reidores presentes en el estudio.
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Tras el intercambio inicial, la inconfundible voz del locutor anunció con bombos y platillos al primer "invitado crítico" del año: el reconocido actor Gerardo Romano.
Con fuertes abrazos y mucha complicidad entre los presentes, el artista se sumó al famoso living para analizar la realidad del país e inaugurar formalmente este nuevo ciclo de Televisión Registrada, un espacio de archivo y debate que promete dar mucho de qué hablar en las noches de los sábados.
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