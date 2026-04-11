Sofía Gonet se vistió de vedette para ir a un evento y se robó todas las miradas
La influencer publicó en sus redes una serie de fotos y un divertido reel luciendo un impactante conjunto que acumuló miles de likes y comentarios de admiración.
En cada una de sus producciones, Sofía Gonet logra captar la atención, ya sea desde la playa, con looks temáticos o propuestas más jugadas. En esta ocasión, la creadora de contenido volvió a destacarse en redes sociales tras compartir imágenes de un evento en el que apostó por una estética de vedette que no pasó desapercibida.
A través de un carrete que rápidamente se viralizó entre sus seguidores, mostró su outfit y también sumó un reel con un toque de humor sobre su elección de vestuario. “Amiga, andá discreta. Yo...”, escribió en el clip, jugando con el contraste entre la consigna y su llamativo estilismo.
En las imágenes se la pudo ver con un conjunto inspirado en el mundo del espectáculo, compuesto por un top y una falda corta con plumas en tono beige claro. El diseño incluía detalles dorados en la parte superior y encaje en tonos nude en la falda, que se ajustaba a la cadera y dejaba el abdomen al descubierto, donde se distinguía un tatuaje de líneas curvas. Completó el look con un peinado tirante con raya al medio y un maquillaje en tonos neutros que resaltaba sus facciones.
El posteo superó los 50 mil likes en poco tiempo y generó una ola de comentarios elogiosos. Entre ellos, se destacó el de Cami Mayan, quien escribió: “Diosa”. A su vez, otros usuarios sumaron mensajes como: “Madre santa”, “Volvieron las vedettes argentinas con la Reini” y “Qué bonita que eres princesa”.
Semanas atrás, durante una entrevista con Nacho Elizalde en Hay Amor (Hispa), Gonet habló sobre aspectos personales de su vida. Allí recordó su primera experiencia con una mujer, a la que describió como positiva, y señaló que siempre tuvo en claro su atracción, incluso desde la infancia.
También relató cómo, tras ganar visibilidad en redes, una joven la contactó por Instagram, lo que derivó en una relación que le permitió explorar nuevas facetas emocionales. Más adelante, mencionó otro vínculo con Alexia, del que también se enamoró, y reflexionó sobre cómo esas experiencias influyeron en su manera de vincularse.
En esa misma charla, explicó que esa etapa marcó un antes y un después en su vida íntima, ya que le permitió conectar desde un lugar más genuino y sentirse más cuidada.
Por otro lado, Gonet también fue noticia por una anécdota vinculada a la final de MasterChef Celebrity. Durante una transmisión en vivo posterior al programa, sorprendió al contar que celebró el cierre con una noche de excesos. Tras el triunfo de Ian Lucas, agradeció el apoyo del público y admitió entre risas que se había emborrachado.
El propio Lucas intervino con humor al recordar que intercambiaron mensajes durante la madrugada, intentando aconsejarla. Además, la influencer reveló que un tuit viral sobre una finalista que debió ser retirada por estar ebria hacía referencia a ella, y sumó un detalle que generó simpatía: durante el festejo pidió una parrillada por delivery, lo que terminó de cerrar una noche que dio que hablar en redes.
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