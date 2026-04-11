Sofía Gonet se vistió de vedette para ir a un evento y se robó todas las miradas

También relató cómo, tras ganar visibilidad en redes, una joven la contactó por Instagram, lo que derivó en una relación que le permitió explorar nuevas facetas emocionales. Más adelante, mencionó otro vínculo con Alexia, del que también se enamoró, y reflexionó sobre cómo esas experiencias influyeron en su manera de vincularse.

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En esa misma charla, explicó que esa etapa marcó un antes y un después en su vida íntima, ya que le permitió conectar desde un lugar más genuino y sentirse más cuidada.

Por otro lado, Gonet también fue noticia por una anécdota vinculada a la final de MasterChef Celebrity. Durante una transmisión en vivo posterior al programa, sorprendió al contar que celebró el cierre con una noche de excesos. Tras el triunfo de Ian Lucas, agradeció el apoyo del público y admitió entre risas que se había emborrachado.

El propio Lucas intervino con humor al recordar que intercambiaron mensajes durante la madrugada, intentando aconsejarla. Además, la influencer reveló que un tuit viral sobre una finalista que debió ser retirada por estar ebria hacía referencia a ella, y sumó un detalle que generó simpatía: durante el festejo pidió una parrillada por delivery, lo que terminó de cerrar una noche que dio que hablar en redes.