Juana Viale casi hace atragantar a L-Gante con su pregunta sobre su amor con Wanda Nara

Y agregó: "Porque un hombre se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta".

Sin embargo en la mesa de Juana cuando la conductora le preguntó si está soltero, se largó a reír.

"Está soltero ahora", comentó la conductora entre risas. "Si, voy a comer mejor", respondió el artista, provocando las carcajadas de los invitados.

Y, agregó muy divertido: "No hablo con la boca llena".

Embed - "¿Estás soltero?": Juana casi hace atragantar a L-Gante con su pregunta sobre su amor con Wanda Nara

La salud de L-Gante

Además de hablar de su relación con Wanda Nara, el cantante también hizo referencia a los problemas de salud que está transitando y que lo llevan a tener que alejarse de la música por un tiempo, para poder ocuparse de esos temas importantes.

Durante su visita al programa Almorzando con Juana, Elián se sinceró y habló de las patologías que tiene a sus 25 años: “Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”.

“Estoy cuidándome lo mejor posible”, siguió diciendo y contó sobre las medidas que tuvo que tomar para poder mejorar el estado de sus órganos, ya que comenzó un tratamiento.

“El diagnóstico no lo tengo, no me lo acuerdo bien ahora, pero me explicaron que es una válvula del corazón en donde la sangre marcha hacia adelante, pero tiene una insuficiencia que hace que vuelva sangre para atrás”, comentó L-Gante sobre la explicación que le dieron los médicos.

Con respecto a si tiene que tomar una medicación, el referente de la cumbia 420 comentó: “Tengo que ordenarme un poco y tratar de que no empeore, ese es el tratamiento”.