Con Silvia Lospennato al lado, Mauricio Macri destacó a Leandro Santoro de cara a las elecciones porteñas

Ante esto el fundador del PRO toma el guante y manifiesta: "La verdad que Santoro es alguien que te trasmite algo razonable", inmediatamente aclara, aunque últimamente solo oscurece: "Después que lo vi a él hablando de Alberto Fernández, desviviéndose en elogios, yo digo cómo puede sentarse frente a esa imagen y explicarse a él mismo esas cosas maravillosas de alguien que fue lo peor que le pasó a la historia de la Argentina".

macri santoro

Mauricio Macri chicaneó a Juana Viale por apoyar a Alberto Fernández en la pandemia

En este contexto, la conductora comenta: “Sí, pero al principio todos le creímos a Alberto”; a lo que el expresidente le retruca: “No, vos no le creíste. Yo vine acá al principio y no le creías. Vos sos demasiado inteligente, vos no le creíste nunca, no te hagas la políticamente correcta, no le creíste nunca y lo hablamos varias veces”.

Y recordó: “Menos cuando nos encerró a todos, yo era uno de los que estaban locos, decía cómo puede hacer esta barbaridad y fue mi primer pelea con Horacio”.

“No, después se enamoró de eso y fue todo un desastre, y la Argentina comenzó a caer en picada y él sostenía algo insostenible ¿no?”, reflexionó Juana Viale.

Mauricio Macri ninguneó las posibilidades electorales del PRO: la reacción inmediata de Silvia Lospennato

Un Mauricio Macri visiblemente desmoralizado suele aparecer en las últimas entrevistas, con relación a las elecciones que se desarrollarán el próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay encuestas que ya dan al PRO en tercera posición, muy lejos de un nuevo triunfo electoral en el territorio que vio nacer y crecer a ese partido.

En efecto, el macrismo aparece detrás de Es Ahora Buenos Aires, con Leandro Santoro como primer legislador porteño, y La Libertad Avanza, cuya lista está encabezada por el vocero Manuel Adorni.

Aunque hasta hace tan solo unos días se mostraba exultante junto a su candidata, la actual diputada nacional Silvia Lospennato, el expresidente ve que los números no remontan y su partido sigue en caída libre, no pudiendo evitar exhibir preocupación.

De hecho y en medio de una entrevista televisiva, Macri ni siquiera evitó transmitir esa desmoralización y sensación de derrota al electorado y hasta a su propia candidata, que escuchó sus dolidas palabras con un dejo de sorpresa.

“Lamentablemente con esta división, tiene más de ganar Santoro que nosotros, porque nosotros tenemos el doble ataque: los libertarios de un lado y Larreta del otro, que todavía hay gente que cree que es candidato del PRO”, dijo el exmandatario con gesto compungido.

Lospennato trató de zanjar la situación cuando la entrevista estaba a punto de terminar, pidiendo decir unas últimas palabras antes de ser despedidos por los entrevistadores: “Lo que yo quería decir es que yo me tengo fe”.

“Yo me tengo fe —insistió la candidata a legisladora ante un Macri que la observaba incrédulo—; yo creo que al final del día esta es una elección local y que la gente el día que va a votar va a ir a cuidar la Ciudad en la que le gusta vivir, y sabe que esa Ciudad se la garantiza el PRO”.