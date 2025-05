L-Gante le llevó flores a Mariana Fabbiani en medio de su programa: ¿qué pasa acá?

Todo comenzó el lunes, cuando la conductora expresó al aire su molestia con el artista por no haberse presentado en el programa como estaba previsto. Fabbiani, visiblemente decepcionada, compartió con su audiencia una anécdota personal que evidenció su desilusión: “Voy a contar algo muy triste. Yo me estaba produciendo para el cumpleaños de mi hija, que cumplió 15 años. ¿Y saben qué? Me puse a escuchar L-Gante en el baño mientras me pintaba y me peinaba. Me puse a escucharlo porque, dije, viene el lunes. Entonces quiero tener las canciones fresquitas, así entendía todo”, relató con tono irónico.

La situación fue aún más insólita cuando la conductora contó que su hija la sorprendió en pleno ritual previo a la fiesta: “Justo entró mi hija y vio esa situación que yo estaba escuchando L-Gante y le sorprendió. Le conté que era porque venía este lunes. ¡Decepción mía que L-Gante nunca se despertó en el día de hoy!”, continuó, mientras su compañera Tatiana Schapiro intentaba justificar la ausencia del músico: “En este momento está ensayando”, señaló.

En medio del cruce en vivo, Santiago Sposato intervino para remarcar la falta de comunicación del artista con la producción: “Pero te podría haber avisado. Mariana. ‘Disculpame, estoy ensayando’”, dijo. A lo que Fabbiani agregó con cierto sarcasmo: “Sí, podría haber respondido a la producción. Te esperábamos L-Gante y siendo el último orejón del tarro. Pero bueno, soy humilde y aún así te esperábamos”, lanzó, visiblemente incómoda con la actitud del referente de la cumbia RKT.

Sin embargo, la tensión no se extendió demasiado. Al día siguiente, L-Gante apareció en el estudio sin previo aviso, desatando sorpresa y risas. El cantante decidió enmendar su falta con un gesto caballeresco: llegó con flores para Mariana Fabbiani y se disculpó públicamente.

La conductora, sorprendida y aliviada por la visita, bromeó sobre la situación y lo perdonó en cámara: “Me tenía que enojar para que viniera. Vi que ibas a todos lados menos acá. Estás más que perdonado”, afirmó, cerrando el incómodo episodio con buen humor.

El gesto del cantante fue celebrado por todos en el piso, quienes aplaudieron la reconciliación y el cierre feliz de una historia que comenzó con desencuentros, pero terminó con flores y sonrisas.