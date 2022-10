Apareció el padre de L-Gante y apuntó contra su hijo: "Me sentí ofendido y dolido"

Este lunes, Miguel Ángel Prosi, el padre biológico del artista, le dio una entrevista a Socios del Espectáculos donde habló del vínculo que tiene con su hijo: "A partir de los 5 años ya no lo vi más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio. Me mandó un saludo, diciendo que ya nos vamos a ver, pero nada más”.

“Con la madre sí yo tengo un vínculo más cercano. Hablamos, pero no hablamos de Elián, precisamente”, comentó.

Sobre el motivo del distanciamiento, Prosi indicó: “Una vez a Elián lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja y Elián le dijo 'papá'. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso. Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo”.

Al ser consultado sobre las declaraciones que hizo L-Gante sobre él, el hombre comentó: “Sí, Las escuché. Eso es un tema. Me dio ganas de hablar y yo no soy hablar. Y ese desprecio… No sé cómo dijo si ‘ese hombre’ o ‘ese tipo’. Fue mal, con desprecio. Ahí fue mi enojo”.

“No tienen que hablar de mí. Ahí me di cuenta que la madre me estaba falseando y no lo llamé más y tampoco él me llamó. Eso me hizo sentir mal. Más que ofendido, dolido”, lanzó.