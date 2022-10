L-Gante le respondió a su papá biológico: "No hay relación"

En las inmediaciones del lugar, abordado por varios periodistas, L-Gante respondió sin vueltas ante los medios sobre las declaraciones de su padre y fue contundente: "Ni idea, qué te puedo decir. No hay relación. Yo nunca le dije 'papá' a nadie, vivo diciendo 'papá', pero de onda", respondió en primer lugar.

Y sobre la relación entre su madre y su padre, sumó: "No sé cómo habrá sido, es un tema de él y ella. Yo no tengo idea y no me interesa". Posteriormente, Alejandro Cipolla, abogado del cantante, interrumpió la charla para cortar a su defendido.

L-Gante y su papa

"Le están dando entidad a una persona que no le interesa y están incomodándolo con la pregunta", sentenció, a pesar de que Elian no parecía estar molesto ante los micrófonos, algo que hace recurrentemente sin esquivar las entrevistas.

Este lunes, Miguel Ángel Prosi le dio una entrevista a Socios del Espectáculos donde habló del vínculo padre e hijo: "A partir de los 5 años ya no lo vi más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños, el 2 de julio. Me mandó un saludo, diciendo que ya nos vamos a ver, pero nada más”.

Y aclaró los motivos del distanciamiento: : “Una vez lo fui a visitar a la casa y estaba la madre con una pareja y Elián le dijo 'papá'. Él ya tendría 4 o 5 años. Le comunico a la madre que me parecía que quería que hiciera el papel de payaso. Después se rompió el vínculo con la madre y ella un tiempo me lo llevó a casa en la que yo vivía en Merlo. Después no lo llevó más y se rompió el vínculo”.