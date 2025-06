La broma viral de Eugenia Ruiz a sus compañeros de Gran Hermano: "Me echaron"

La participante aprovechó que venía pasando unos días malos dentro de la casa, donde se sentía superada por la angustia, ya que extrañaba mucho a su hijo, sumado a la pelea por tener cigarrillos y decidió hacer una de las suyas.

Mientras todos se encontraban en el patio, Eugenia les hizo creer que había estado en el confesionario hablando con GH. Acto seguido, comenzó a gritarle a sus compañeros: "Me han echado, me tengo que ir por la giratoria ya. Me tengo que ir".

eugenia broma gh.mp4

"Vengan a saludarme. ¿No me creen?", preguntó Eugenia ante la confusión de sus compañeros. "Veni a saludarme, Ulises. Me tengo que ir por la giratoria, bolud*", le reclamó.

En ese momento, la santiagueña se fue hacia la puerta giratoria y saludó a Selva, Juan Pablo y Katia, que fueron los únicos que cayeron en su juego. Al ver que nadie entendía lo que estaba ocurriendo, comenzó a reírse y aclaró que todo era un chiste. "¡Gracias a los tres que han venido! Los valoro", dijo.

Petrona Jerez se hartó de Gran Hermano y disparó contra la producción: "Turbio"

Tras su abrupta salida de la casa por una polémica relacionada con el ingreso de cigarrillos —lo que la producción catalogó como "contrabando"—, Petrona Jerez rompió el silencio y arremetió con dureza contra todo el universo de Gran Hermano, desde la producción hasta el tratamiento que recibió en El Debate.

En una entrevista en el programa Gossip (Net TV), conducido por Pilar Smith, la exjugadora no se guardó nada y explicó con crudeza por qué decidió no presentarse en la gala final del exitoso reality de Telefe.

"Estoy desesperada por volverme a Tucumán, no quiero pisar más Buenos Aires", disparó la tucumana, visiblemente molesta. Sin dar demasiados detalles, pero dejando entrever que hay mucho por detrás de cámaras que no se cuenta, Petrona expresó: “Pasaron cosas turbias, situaciones que me parecería correcto sacar a la luz, pero por ahora me las guardo. Hubo actitudes dentro de la casa que me parecieron directamente cancelables”.

La exconcursante, que se ganó tanto el cariño como la polémica del público por su fuerte personalidad, también apuntó contra el tratamiento mediático que recibió luego de su salida. “Ceferino Reato me destroza por pavadas. Por suerte, Laurita Ubfal me bancó, sé que me defendió. Mi familia me mandó todos los recortes y clips de lo que se dijo”, comentó con tono desafiante.

En ese sentido, dejó en claro que no tiene intención alguna de volver a sentarse en los estudios del debate: “No creo que vuelva a aparecer por ahí. Prefiero evitar ese circo. Soy calentona, lo reconozco, a veces se me escapan cosas, pero hay muchas posturas que no comparto en absoluto”.

patrona contra la producción gh.mp4

La tensión con el ciclo y la producción parece haber tocado un punto sin retorno. Petrona fue contundente: “Sí o sí tengo que regresar a Tucumán, y ahí me borro del mapa. Desaparezco”.

Como frutilla del postre, confirmó su ausencia en la gran final del certamen: “No voy a ir. A los del interior nos hacen creer una cosa y después te muestran otra. No muestran todo, muestran lo que no es”.

En medio del clima de festejo que se respira en la recta final de Gran Hermano, la tajante decisión de Petrona Jerez y sus declaraciones explosivas caen como una bomba, dejando en evidencia tensiones internas y un malestar profundo con el detrás de escena del programa más visto de la televisión argentina.