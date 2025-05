La charla subida de tono en Gran Hermano de Sandra y Katia sobre tatuajes en zonas prohibidas: "Estoy toda..."

"¿Qué son esos ojos?", fue la reacción de la cocinera del reality al ver el diseño. "Es como una calavera", describió la chica de La Matanza.

Sin dudas, el clip se volvió viral en cuestión de minutos y el público comenzó a dejar todo tipo de comentarios sobre la charla que se dio en la habitación de la casa y que descolocó a todos.

SANDRA: Y dónde tenés en la argolla, tatuajes?

-KATIA: En toda la argolla

-SANDRA: ..Me mostrás?

-KATIA: Estoy toda peluda

KATIA: Estoy toda peluda

-SANDRA: Sos rubia.. mostrame. Mostrame de arriba nada más (..) Ahh mirá. Y abajo en los labios también? #granhermano

Gran Hermano: anunciaron el casamiento de un ex participante dentro de la casa

Después de una gala caliente de Gran Hermano, donde los participantes están más picantes que nunca, se dio un momento romántico y el amor se hizo presente en el estudio de Telefe.

Es que en medio del programa, Santiago del Moro sorprendió a todos al dirigirse a un ex participante muy recordado por el público: Brian Alberto. En ese momento, el conductor del reality le hizo una propuesta que sorprendió a todos y no solo emocionó al ex jugador sino también a su pareja, Luciana.

Durante el vivo, Del Moro tomó unos minutos para hablar directamente con Brian y le preguntó si estaría dispuesto a casarse en la casa más famosa del país y cumplir uno de sus mayores sueños.

"Brian se tendría que entrar a casar a la casa. Yo creo que estaría bueno que entre con su mujer, con todos sus compañeros y se case en la casa más famosa, asi que lo vamos a preparar ", dijo Santiago del Moro al aire, provocando la alegría de todos los presentes.