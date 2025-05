El enojo de Bati de Gran Hermano tras la polémica con Diego Poggi: "Los vieron en los baños de..."

En las últimas horas, en Gossip, el programa de Pilar Smith en Net TV, le hicieron una nota al ex Gran Hermano y le preguntaron por la información que circuló.

Esthercita, panelista del ciclo, dio los detalles del caso. "Es algo que salió en Twitter. Dijeron que habían tenido un encuentro en un baño. Los vieron en los baños de Telefe. ¿Frecuentan los mismos baños?", planteó.

"Es imposible en Telefe. Obviamente, es mentira lo que dijeron. Yo a Diego no lo conocía hasta que salí de la casa. Lo conocí...", comenzó diciendo Bati. "En los baños...", insistió la columnista.

"Basta chicos, es un tema serio!", expresó Pilar, que intentaba obtener una respuesta de parte del ex GH. "¿Sabes que pasa? Son preciosos. Yo quiero ser la madrina", bromeó Esthercita.

"La verdad es que lo conocí en Telefe y luego en All Access", continuó Bati. "¿Y hubo access?", lanzó la panelista, picante. "¡Que pelotu...!", fue la reacción del ex integrante del exitoso reality.

"Me parece que el rumor nace una vez que ven a Poggi en el debate. Es algo que inventó el fandom de Furia", expuso el ex GH. "Pero cuando estabas adentro, en la casa, Poggi dijo que le parecías lindo", recordó Esthercita y le preguntó al invitado si pensaba lo mismo del conductor de All Access. "Es hermoso, pero estamos los dos en pareja", reconoció Batti.

Finalmente, el ex jugador volvió a decir que todo lo que se dijo no tiene sustento. "Es todo esto es un invento de alguien de Twitter. Además, ponele que fuese a engañar a mi novio, no lo haría en Telefe... tengo casa. Hay un millón de lugares. Si vas a inventar un rumor, decí: 'los vieron saliendo de un telo'", concluyó.