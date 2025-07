El sincero reclamo de Ángela Torres a la China Suárez: "Reina, ¿por qué me dejás afuera?"

Lo cierto es que, más allá de este dato contextual, la actriz y cantante asistió a una transmisión en vivo de Cirio, donde fue consultada, justamente, por Eugenia, quien fue novia de su ahora expareja Rusherking. En este sentido, Ángela reveló que la China no solamente la bloqueó, sino que continúa bloqueada por la actual novia de Icardi.

"Me pone pésimo que me haya bloqueado, porque yo quiero ver todo lo que está pasando y me tiene bloqueada, es terrible", dijo la sobrina de Diego Torres, y no dudó en hacer un fuerte pedido a la actriz: "Yo te juro, estoy para que me desbloquees... Reina, yo quiero ver el contenido. ¿Por qué me dejás afuera?".

Tras esto, Martín Cirio le comentó sobre el video que se filtró recientemente sobre Icardi y la joven indicó: "Contame ya, estoy un poco perdida en la novela... Larga la novela esa", manifestó, en relación al eterno escándalo entre Wanda Nara, el futbolista y la China Suárez.

angela torres con martín cirio

Por qué la China Suárez bloqueó a Ángela Torres

Cabe señalar que la China Suárez no quiere a Ángela Torres debido a la relación de la actriz y cantante con Rusherking, quien fue pareja suya entre mayo de 2022 y abril de 2023. El enojo de la actual novia de Mauro Icardi surgió cuando se enteró de la relación entre Ángela y el joven artista de música urbana, que dejó a Eugenia cuando ella más enamorada estaba.

angela torres rusherking.jpg

En este sentido, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio consideró que Ángela tuvo una "falta de códigos", especialmente porque eran cercanas y creyó que Ángela debería haberle avisado o tener una conversación con ella antes de iniciar esa relación. En este sentido, diversas fuentes indicaron que la China habría dicho: "Si yo lo hago es un escándalo, si lo hace ella no pasa nada", refiriéndose a que a ella la hubieran "matado" si hubiera actuado de la misma manera.

china suarez rusherking

Como resultado de este enojo, la China Suárez bloqueó a Ángela Torres de sus redes sociales y esta situación continúa de esta manera, pese a que hace meses que la joven ya no sale con Rusher.