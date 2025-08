La declaración de Claudio Contardi en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Yo estaba enamorado"

“Yo estaba enamorado de Julieta, me casé enamorado, tuve dos hijos enamorado, los hijos son queridos por las dos partes”, aseguró durante su declaración. Debido a que la denunciante había solicitado no ver a su ex pareja, el tribunal dispuso la instalación de un biombo que separó físicamente a Contardi y sus abogados del sector ocupado por la fiscalía y los representantes legales de Prandi.

Julieta Prandi eligió no presenciar el testimonio y sólo ingresó al recinto una vez finalizada la declaración de su ex esposo. A lo largo de su descargo, Contardi se mostró especialmente molesto por lo que calificó como falsas acusaciones y repasó lo que, según él, fue la cronología de los hechos.

prandi abogado

“Yo por esta falsa denuncia, de que le habíamos robado el departamento, casi pierdo un hijo. Cuando hicieron la falsa denuncia (por el departamento que compartían en el barrio de Belgrano), lo hicieron frente a un tribunal, ante un juez. Después de eso, viene simultáneamente la denuncia de abuso sexual, que yo abusaba de ella en nuestro domicilio”, declaró.

Más adelante, agregó: “Nunca pensé estar acá, me cuesta mucho, nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida, siempre fueron consentidas, realmente. Yo sé que nos amamos, yo sé que nos casamos enamorados, tuvimos dos hijos enamorados”.

Como cierre de su testimonio, hizo referencia a una participación televisiva de su exesposa, donde, según él, hablaba con ilusión de formar una familia más numerosa. “Mencionó en un programa de Susana Giménez: ‘si viene la nena, me encantaría’... hasta dijo el nombre. Se iba a llamar Lucía”, recordó.