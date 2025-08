El crudo testimonio de Julieta Prandi en el primer día del juicio contra su exmarido: "Estoy rota"

Por su parte, Los abogados de Contardi habían solicitado su sobreseimiento y luego que se realice un juicio por jurados. Ambas instancias fueron rechazadas por el juez Luciano Marino. Incluso, minutos antes del inicio del juicio, la defensa realizó un pedido de nulidad del proceso judicial. Al ser consultada al respecto, Prandi respondió: “No me sorprende nada, de esa persona, si se la puede llamar persona, espero cualquier cosa”.

La modelo, que tuvo que realizar tratamientos con psicólogos y psiquiatras por las secuelas por lo vivido, adelantó que pedirá medidas de seguridad para su familia y para su propia persona: “Temo por mi seguridad, por supuesto, me fui de mi casa amenazada de muerte. Pasé años de violencia psicológica, física, verbal y sexual”, declaró Prandi.

prandi contardi

En ese sentido, resaltó la importancia de la contención de sus allegados al comienzo del juicio. “Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota, porque a mí ya me rompieron. Pero no por eso no voy a buscar y encontrar justicia”, aseguró.

“Ojalá hallen el camino para que deje de haber tantos pasos para que una víctima pueda contar su historia y recibir justicia. Es demasiado lo que tenemos que soportar. La espera, la revictimización, volver a contar una y otra vez, pasar por pericias, mientras que el victimario tiene el derecho a no declarar”, expuso Julieta Prandi. Contardi no se realizó ninguna pericia.

Y agregó: “Las mujeres no se atreven a denunciar porque muchas veces en la misma comisaría te mandan de vuelta a tu casa. Saben que no reciben respuesta. Eso me pasó. He visto mujeres que le decían ‘ya está, ya se le pasó la borrachera a tu marido, volvé a tu casa’ y la volvían a cag... a trompadas. Las mujeres tenemos todas las de perder. A las que nos matan es a nosotras".

Julieta Prandi: “Mis hijos le tienen terror” a Contardi

La modelo fue consultada también por la situación de sus hijos, Mateo y Rocco, ambos fruto de su relación con el acusado. “Mis hijos están muy bien. El más grande siente orgullo y el más chico lo comprende, están contentos de que yo finalmente pueda hablar, pero no deja de ser algo que los moviliza muchísimo”, expresó.

Además, aseguró que los menores “no lo llaman padre y hace años que no lo ven". "No lo quieren ver y le tienen terror. Mis hijos sufrieron muchas cosas”, reveló la modelo.

En ese sentido, abogado indicó que van a solicitar que el acusado no esté presente cuando la modelo deba declarar, así como también exigirán “que el Tribunal adopte todas las medidas que sean imprescindibles para garantizar la seguridad de Julieta y de su familia”.