Escándalo en el juicio entre Julieta Prandi y Claudio Contardi: cruce tenso de abogados con gritos e insultos

Nitzcaner fue tajante: "La verdad está escondida", disparó. Luego agregó: "Es una causa de estafa y el fiscal la desestima por las falsedades que vuelcan ahí. Julieta percibe dinero de un departamento".

Baños lo interrumpió y acusió: "El doctor está diciendo cualquier cosa. No mienta delante de los medios. El objeto por el cual está siendo imputado Contardi es abuso sexual agravado y no tiene nada que ver con lo que usted trae a relucir".

Y agregó notablemente enojado: "¿Por qué (Contardi) no se sometió a ninguna pericia psicológica? ¿Por qué no se sometió a ninguna pericia psiquiátrica? ¿Por qué no quiso declarar? ¿Por qué no quiso contestar preguntas? ¿Por qué cambiaron cuatro veces de abogados en menos de una semana?".

La declaración de Claudio Contardi en el juicio por abuso a Julieta Prandi: "Yo estaba enamorado"

El empresario gastronómico habló ante el Tribunal Oral Criminal N.º 2 de Campana. Aseguró que siempre estuvo enamorado de la actriz y negó todas las acusaciones.

Este lunes se inició en los tribunales de Campana el juicio contra Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual con acceso carnal. Durante la primera jornada, y pese a intentos previos de la defensa de postergar el comienzo, el empresario gastronómico de 57 años fue el primer testigo en declarar.

A lo largo de una hora, brindó un testimonio cargado de emoción y negaciones, en el que aseguró que jamás ejerció violencia contra la madre de sus hijos. Contardi llegó temprano al recinto, entró sin ser advertido por la prensa y se ubicó en su asiento, visiblemente nervioso.

Vestía un buzo celeste, jean y zapatillas, y durante toda la audiencia movió su pierna sin cesar, en lo que parecía un claro signo de tensión. Aunque con la voz entrecortada, expuso su relato como si lo hubiera ensayado durante largo tiempo.

En la previa al inicio del debate, y antes de la feria judicial, el acusado había quedado sin defensa legal tras la renuncia de su abogado Andrés García Dietze. Los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar decidieron postergar el juicio para que el nuevo defensor oficial, Maximiliano Costa, tuviera tiempo de preparar la estrategia. Sin embargo, al reiniciarse el proceso, se presentó una nueva defensa compuesta por los abogados Claudio y Thomas Nitzcaner.

Durante su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 2, Contardi reiteró que nunca estuvo detenido a raíz de las denuncias presentadas por Prandi y negó rotundamente los cargos en su contra. “Nunca abusé de ella”, sostuvo frente a los jueces. También remarcó el vínculo que tuvo con la modelo, con quien tuvo dos hijos, de 14 y 10 años, y relató que hace tan solo 22 días fue padre de una niña junto a su nueva pareja.

“Yo estaba enamorado de Julieta, me casé enamorado, tuve dos hijos enamorado, los hijos son queridos por las dos partes”, aseguró durante su declaración. Debido a que la denunciante había solicitado no ver a su ex pareja, el tribunal dispuso la instalación de un biombo que separó físicamente a Contardi y sus abogados del sector ocupado por la fiscalía y los representantes legales de Prandi.

Julieta Prandi eligió no presenciar el testimonio y sólo ingresó al recinto una vez finalizada la declaración de su ex esposo. A lo largo de su descargo, Contardi se mostró especialmente molesto por lo que calificó como falsas acusaciones y repasó lo que, según él, fue la cronología de los hechos.

“Yo por esta falsa denuncia, de que le habíamos robado el departamento, casi pierdo un hijo. Cuando hicieron la falsa denuncia (por el departamento que compartían en el barrio de Belgrano), lo hicieron frente a un tribunal, ante un juez. Después de eso, viene simultáneamente la denuncia de abuso sexual, que yo abusaba de ella en nuestro domicilio”, declaró.

Más adelante, agregó: “Nunca pensé estar acá, me cuesta mucho, nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida, siempre fueron consentidas, realmente. Yo sé que nos amamos, yo sé que nos casamos enamorados, tuvimos dos hijos enamorados”.

Como cierre de su testimonio, hizo referencia a una participación televisiva de su exesposa, donde, según él, hablaba con ilusión de formar una familia más numerosa. “Mencionó en un programa de Susana Giménez: ‘si viene la nena, me encantaría’... hasta dijo el nombre. Se iba a llamar Lucía”, recordó.