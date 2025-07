La drástica decisión que tomó Jésica Cirio: "Salud mental"

Y en ese sentido reconoció cómo la afectó esta situación: "Fue un año muy difícil para mí a nivel personal, tomé la decisión de no exponerlas por mi salud mental", aseguró, y rápidamente dijo que no iba a decir nada sobre Elías Piccirilo: "No voy a responder absolutamente nada, los respeto, los amo, desde chiquita estoy en los medios y entiendo".

jesica ciro

"Estoy mal, lógicamente no estoy bien, fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida", afirmó Jésica, que a pesar de estar alejada de la exposición continúa trabajando: "Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso, entendeme. Tomé esa decisión, me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme".

Luego explicó que: "Decidí retirarme de los medios, no ir a eventos, ni nada. Hoy por el momento, no trabajo acá, seguramente, sí trabaje en el exterior".

"Me hace muy mal. Todo esto que viví hizo que el estar expuesta no colabore con mi salud mental y mi familia, creo que es la decisión más sana que tomé hasta el momento, por más que me duela", fundamentó la modelo, quien explicó que no mira televisión ni redes sociales hace un año.

Consultada sobre cómo está su relación con Martín Insaurralde, de quien se separó en medio de otro escándalo, y lo sucedido con Piccirrillo fue peor que aquel final de matrimonio, Jésica Cirio se sinceró: "Es parte de la vida, no sé qué es más duro y qué no, hay que atravesarlo como cualquier persona. (Insaurralde) Es el papá de Chloe y lo respeto como eso, está todo bien".

En cuanto a su salida de La Peña de Morfi (Telefe) aclaró: "Fue una decisión que se tomó en conjunto, quería una proyección diferente para mi vida y es lo que hoy está sucediendo y lo que decidí. Si quisiera estar expuesta podría hacerlo continuamente pero no es lo que quiero y lo que me hace bien a mi cabeza".