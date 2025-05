La emoción de un fanático de Divididos que conmovió a la banda

“Empecé a escuchar Divididos en la adolescencia, en un momento que la estaba pasando muy mal. Un amigo me dijo 'escuchá a estos tipos que la rompen'. La verdad es que me ayudaron muchísimo. Fueron mi norte en un momento que la estaba pasando muy mal. Me salvaron”, expresó el joven con la voz entrecortada por la emoción.