Telefe ya tendría reemplazo para Wanda Nara en Masterchef Celebrity: quién es

vanucci

La posible incorporación de Vannucci al reality no sería un salto al vacío: actualmente es dueña de Pachamama, un restaurante de cocina vegana y sustentable que tiene su sede principal en Los Ángeles y otras sucursales en San Diego. El concepto del local gira en torno al respeto por la naturaleza, utilizando productos orgánicos y de origen local. Su propuesta gastronómica recibió reconocimientos como Best Menu, Best New Restaurant y Best Chef of California.

En una entrevista, Vannucci explicó qué busca transmitir con su cocina: “Quiero que sientan el amor y la energía que forman parte de mi vida… todo lo que me ha llevado a este momento. Quiero que se sientan nutridos de adentro hacia afuera”.

Además, amplió su propuesta con Soy Pachamama, una línea de cosmética natural elaborada con ingredientes comestibles como ajo, arroz y cúrcuma, a la que define como “comida para la cara”.

vanucci

Aunque aún no hay confirmación oficial, todo indica que la exmodelo podría sorprender con un nuevo rol frente a cámaras y regresar a la televisión argentina de una manera completamente renovada.