La jugada revelación de Yanina Latorre sobre su esposo Diego: "Yo le corto los pelos del..."

"¿Eso no te baja la líbido?", preguntó Canosa, a lo que Yanina respondió contundente: "No, porque nosotros después de 30 años no es sólo sexo", manifestó. Inmediatamente después, fue interrumpida por la periodista con la pregunta de si ella le depilaba sus partes íntimas, a lo que Latorre contestó afirmativamente: "Yo le corto los pelos del ort..., eso es amor", confesó.

Y agregó detalles: "Hay que ponerse abajo del culo con una tijera... Borde de la bañadera, él hace esto, se pone así y yo me agacho así con la tijera y voy", especificó con todo tipo de ademanes para acompañar su relato. "Y él va diciendo '¡cuidado, cuidado!', porque tiene miedo que le clave la tijera en el ort...", sumó.

yanina latorre sobre diego.mp4

Ya en un plano más serio y respecto de la crisis que tuvieron hace algunos años por una infidelidad del periodista, Yanina aseguró: "Yo lo perdoné porque quise perdonarlo. Yo estoy ahí porque quiero estar, soy el ser más independiente del mundo". Y remarcó: "El amor va cambiando, no es lo mismo el erotismo que yo tenía cuando lo conocí, que podía estar todo el tiempo caliente, con la conch... ardida, que el que tengo hoy. Hoy coj... mejor, porque nos conocemos, me animo a pedir, uno va soltando el prejuicio".

Como era de esperarse, este clip no tardó en volverse viral, haciendo tendencia a la mediática y generando todo tipo de comentarios contra ella, por contar un dato que los internautas consideraron "innecesario".