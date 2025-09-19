La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 20 de septiembre en El Trece

Otra de las figuras será Amalia “Yuyito” González, actriz y conductora, quien viene de ocupar espacios centrales en la agenda mediática durante el último año, en parte por su exposición tras su vínculo sentimental con el presidente Javier Milei. Con una larga trayectoria en la televisión, aportará su visión sobre el presente político y social.

También estará Edgardo Alfano, periodista reconocido por su labor en la cobertura de actualidad, quien brindará su mirada sobre los desafíos que enfrenta la Argentina en un contexto complejo tanto a nivel político como económico.

Por el lado del espectáculo, Silvina Escudero, bailarina y actriz, llegará para compartir detalles de su nuevo emprendimiento en el mundo de la moda. Escudero ha sabido combinar su talento en el escenario con la faceta empresarial, que hoy la tiene sumamente entusiasmada.

Finalmente, el doctor Guillermo Capuya, prestigioso médico y especialista en temas de salud, sumará su aporte en una mesa donde no faltarán las reflexiones sobre el cuidado, la prevención y la importancia de la medicina en la vida cotidiana.