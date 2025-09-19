La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 20 de septiembre en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 20 de septiembre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 20 de septiembre
Entre los invitados se encuentra José Luis “El Puma” Rodríguez, el icónico cantante venezolano de baladas románticas, cuya voz marcó a generaciones. Rodríguez se prepara para ofrecer un gran show en el Movistar Arena el próximo 22 de septiembre, donde recorrerá los éxitos que lo convirtieron en leyenda. Su presencia en la mesa seguramente traerá recuerdos, música y anécdotas de una vida ligada al arte.
Otra de las figuras será Amalia “Yuyito” González, actriz y conductora, quien viene de ocupar espacios centrales en la agenda mediática durante el último año, en parte por su exposición tras su vínculo sentimental con el presidente Javier Milei. Con una larga trayectoria en la televisión, aportará su visión sobre el presente político y social.
También estará Edgardo Alfano, periodista reconocido por su labor en la cobertura de actualidad, quien brindará su mirada sobre los desafíos que enfrenta la Argentina en un contexto complejo tanto a nivel político como económico.
Por el lado del espectáculo, Silvina Escudero, bailarina y actriz, llegará para compartir detalles de su nuevo emprendimiento en el mundo de la moda. Escudero ha sabido combinar su talento en el escenario con la faceta empresarial, que hoy la tiene sumamente entusiasmada.
Finalmente, el doctor Guillermo Capuya, prestigioso médico y especialista en temas de salud, sumará su aporte en una mesa donde no faltarán las reflexiones sobre el cuidado, la prevención y la importancia de la medicina en la vida cotidiana.
