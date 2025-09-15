Mirtha Legrand recibió una fuerte denuncia por parte de su chofer
Marcelo Campos trabajó con la Chiqui durante 30 años en tareas personales y laborales. Ahora, luego de decirle adiós, la demanda por 158 millones.
La reconocida conductora Mirtha Legrand enfrenta una demanda por despido ilegal y registración fraudulenta, presentada por su histórico chofer, Marcelo Campos quien trabajó con ella durante 30 años. La denuncia fue radicada el pasado viernes, y los abogados de la diva ya fueron notificados. Según el periodista Luis Bremer, la demora en la presentación se debió a que Campos, quien trabajó para Legrand durante 30 años, estaba reuniendo pruebas sobre los 8 años en los que, según él, trabajó de forma no registrada por parte del equipo de la Chiqui.
En el programa Desayuno Americano, Bremer explicó que se realizó una conciliación obligatoria, pero no hubo acuerdo ni propuesta de parte de los apoderados de la conductora. Por lo tanto, el caso avanza a juicio y Mirtha se ve envuelta en un caso legal por primera vez en años. Campos, además de ser el chofer de Mirtha, la asistía en tareas personales y organizaba su prensa en distintos eventos. Bremer señaló que el hombre estaba registrado en un gremio de publicidad, lo que constituye una "mala registración" por parte de él mismo.
La defensa de Mirtha Legrand y el reclamo económico del chofer
El periodista reveló la respuesta de Mirtha Legrand a la denuncia. La conductora asegura que "estaba registrado en otro gremio, porque el gremio de choferes nace a posteriori de la relación laboral de Marcelo con ella". Sin embargo, el abogado de Campos insiste en que, de ser así, debió haberlo cambiado de gremio de inmediato, algo que no sucedió.
El reclamo de Campos se basa en la diferencia económica que habría dejado de percibir por la registración fraudulenta. Bremer informó que el chofer supuestamente ganaba $700.000 por mes, cuando debería haber cobrado $2.000.000. Este reclamo es uno de los principales puntos del litigio que todavía no tiene fecha de inicio en un juicio.
