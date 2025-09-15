Mirtha Legrand recibió una fuerte denuncia por parte de su chofer

En el programa Desayuno Americano, Bremer explicó que se realizó una conciliación obligatoria, pero no hubo acuerdo ni propuesta de parte de los apoderados de la conductora. Por lo tanto, el caso avanza a juicio y Mirtha se ve envuelta en un caso legal por primera vez en años. Campos, además de ser el chofer de Mirtha, la asistía en tareas personales y organizaba su prensa en distintos eventos. Bremer señaló que el hombre estaba registrado en un gremio de publicidad, lo que constituye una "mala registración" por parte de él mismo.