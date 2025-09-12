Almorzando con Juana Viale: quiénes son los invitados confirmados del domingo 14 de septiembre en El Trece
El programa de Juana Viale creció en el rating y ya no pasa papelones en la pantalla de El Trece: todo definido para el domingo.
Almorzando con Juana Viale, el programa de la nieta de Mirtha Legrand que va todos los domingos a las 13.45 en la pantalla de El Trece, tiene los invitados confirmados para este domingo 14 de septiembre de 2025.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
Invitados confirmados de Juana Viale
Los invitados para el programa de Juana de este domingo son los actores Silvia Kutika, Ezequiel Campa y Vico D’Alessandro, al cantante CAE y al periodista argentino de automovilismo Juan Fossaroli.
El programa de la nieta de Mirtha Legrand creció mucho en las últimas ediciones, con buenos invitados y eso se lo hizo sentir el público, con una importante mejora en los números del rating.
Juana Viale sorprendió a Chichilo Viale
Un momento inesperado se vivió en la mesa de Juana Viale, cuando la conductora dejó descolocado al humorista Chichilo Viale con una pregunta directa: “¿Nosotros somos parientes?”.
La charla comenzó cuando el comediante comentó: “Nosotros los Viale somos de la Liguria también…”. De inmediato, Juana retrucó: “¿Pero nosotros somos parientes? ¿Viale es tu apellido real?”. Ante la consulta, Chichilo respondió con seguridad: “Real, y el tuyo también”.
Entre risas, el humorista agregó: “Pero todo el mundo me pregunta a mí, che, la vi a tu sobrina”, lo que motivó la reflexión de la conductora: “Pero entonces tenemos que tener algo”.
El intercambio derivó en una suerte de búsqueda de raíces familiares. “¿De dónde son ustedes? ¿Sabés, tenés idea? Árbol genealógico pregunto”, insistió Chichilo. Juana, divertida, contestó: “Faltaría mi padre, porque mi padre te sabe todo”.
El cómico fue más allá y aseguró: “Los Viale sé que venimos de la Liguria italiana, todos los Viale. Inclusive, en Córdoba hay dos ramas Viale, y después, hemos sido gente muy poderosa y lo somos, tenemos la máquina Viale, la ruta Viale, son todas nuestras, todas las cosas Viale son nuestras”.
La escena generó sorpresa y complicidad en la mesa, dejando en el aire la incógnita sobre si realmente ambos artistas comparten un lazo de sangre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario