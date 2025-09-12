Almorzando con Juana Viale: quiénes son los invitados confirmados del domingo 14 de septiembre en El Trece

El programa de la nieta de Mirtha Legrand creció mucho en las últimas ediciones, con buenos invitados y eso se lo hizo sentir el público, con una importante mejora en los números del rating.

Juana Viale sorprendió a Chichilo Viale

Un momento inesperado se vivió en la mesa de Juana Viale, cuando la conductora dejó descolocado al humorista Chichilo Viale con una pregunta directa: “¿Nosotros somos parientes?”.

La charla comenzó cuando el comediante comentó: “Nosotros los Viale somos de la Liguria también…”. De inmediato, Juana retrucó: “¿Pero nosotros somos parientes? ¿Viale es tu apellido real?”. Ante la consulta, Chichilo respondió con seguridad: “Real, y el tuyo también”.

Entre risas, el humorista agregó: “Pero todo el mundo me pregunta a mí, che, la vi a tu sobrina”, lo que motivó la reflexión de la conductora: “Pero entonces tenemos que tener algo”.

El intercambio derivó en una suerte de búsqueda de raíces familiares. “¿De dónde son ustedes? ¿Sabés, tenés idea? Árbol genealógico pregunto”, insistió Chichilo. Juana, divertida, contestó: “Faltaría mi padre, porque mi padre te sabe todo”.

El cómico fue más allá y aseguró: “Los Viale sé que venimos de la Liguria italiana, todos los Viale. Inclusive, en Córdoba hay dos ramas Viale, y después, hemos sido gente muy poderosa y lo somos, tenemos la máquina Viale, la ruta Viale, son todas nuestras, todas las cosas Viale son nuestras”.

La escena generó sorpresa y complicidad en la mesa, dejando en el aire la incógnita sobre si realmente ambos artistas comparten un lazo de sangre.