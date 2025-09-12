Mirtha Legrand y una noche libertaria: invitados confirmados del sábado 13 de septiembre en El Trece

Además, en la mesa estarán en la noche de este sábado 13 de septiembre a la actriz y cantante Elena Roger, la actriz y bailarina Magui Bravi y al chef Osvaldo Gross.

La pregunta incómoda de Santi Maratea en El Trece

Santiago Maratea irrumpió en la conversación del sábado pasado para hacer una directa pregunta a la conductora: "Mirtha, ¿a vos te gusta Milei?", lanzó sin pruritos el influencer, reconocido por sus colectas solidarias. Ante esto, visiblemente incómoda, la diva respondió: "No te voy a contestar", a lo que Maratea acotó que esa respuesta "no es poca cosa".

¿Yo te puedo preguntar si a vos te gusta Milei?": Maratea le preguntó a Mirtha Legrand por el Presidente, la "Chiqui" esquivó la respuesta y reiteró su deseo de haber entrevistado a Perón, que "era medio mujeriego".

Por supuesto, la devolución de la conductora sembró dudas en los espectadores: mientras algunos consideran que, de simpatizar con las ideas del Presidente, Mirtha habría respondido que sí sin dudarlo, otros señalaron que la respuesta no significa necesariamente un rechazo encubierto.