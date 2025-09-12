MinutoUno

Mirtha Legrand y una noche libertaria: invitados confirmados del sábado 13 de septiembre en El Trece

Espectáculos

La Noche de Mirtha Legrand tiene sus invitados confirmados para este sábado en la pantalla de El Trece: ¿Se viste de libertaria?

Mirtha Legrand y Javier Milei.

Mirtha Legrand y Javier Milei.

La Noche de Mirtha Legrand tiene sus invitados ya definidos para el programa de este sábado 13 de septiembre de 2025, siempre en la pantalla de El Trece, a partir de las 21.45 horas.

El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados, que esta vez tendrán cercanía con el presidente Javier Milei. No será raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.

Invitados confirmados de Mirtha Legrand

guillermo francos radio

En esta oportunidad la conductora recibirá al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina Guillermo Francos, y la pata periodística tendrá a la liber-macrista Guadalupe Vázquez.

Magui Bravi 2.png

Además, en la mesa estarán en la noche de este sábado 13 de septiembre a la actriz y cantante Elena Roger, la actriz y bailarina Magui Bravi y al chef Osvaldo Gross.

La pregunta incómoda de Santi Maratea en El Trece

Santiago Maratea irrumpió en la conversación del sábado pasado para hacer una directa pregunta a la conductora: "Mirtha, ¿a vos te gusta Milei?", lanzó sin pruritos el influencer, reconocido por sus colectas solidarias. Ante esto, visiblemente incómoda, la diva respondió: "No te voy a contestar", a lo que Maratea acotó que esa respuesta "no es poca cosa".

¿Yo te puedo preguntar si a vos te gusta Milei?": Maratea le preguntó a Mirtha Legrand por el Presidente, la "Chiqui" esquivó la respuesta y reiteró su deseo de haber entrevistado a Perón, que "era medio mujeriego".

Por supuesto, la devolución de la conductora sembró dudas en los espectadores: mientras algunos consideran que, de simpatizar con las ideas del Presidente, Mirtha habría respondido que sí sin dudarlo, otros señalaron que la respuesta no significa necesariamente un rechazo encubierto.

Temas

