El fallido de Bertie Bengas Lynch que desató burlas en Diputados: "Los políticos son..."
El libertario intentó continuar con su relato antipolítica, pese a ocupar una banca en el Congreso, pero el inconsciente le jugó una mala pasada.
La Cámara de Diputados tiene este miércoles a una sesión especial que fue solicitada por bloques de la oposición, y que lo tuvo al diputado libertario Bertie Bengas Lynch protagonizando un acto fallido por el que se ganó las burlas de todos sus pares.
Se trató de una jornada legislativa en la que el Gobierno de Javier Milei volvió a sumar revés tras revés, ya que tras la media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario, también se aprobó la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan.
En tanto, mientras Bertie intentaba defender la política de "motosierra" del Gobierno, cayó en un acto fallido por el que terminó contradiciendo por completo al relato libertario contra la casta y la oposición en general.
"Los políticos que creen que el Estado presente tiene que intervenir han sido los bomberos de este incendio, y ahora vienen... este, perdón, los pirómanos", expuso Bertie.
Mientras se escuchaban risas, murmullos y cargadas de los diputados de la oposición, Benegas Lynch intentó, con algunas vacilaciones, arreglarla. "Ahora sí, quienes aplauden se visten de bomberos, pero atrás del traje traen su lanzallamas", completo.
El diputado venía de generar polémicas, el martes, al hablar de sus pares como "trogloditas", durante una charla mano a mano con el periodista de C5N, Lautaro Maislin.
Cuando el cronista intentaba hablar con legisladores libertarios, el único que se detuvo a dar sus explicaciones fue Bertie. "Vamos a apoyar el veto presidencial. Lamentablemente se tuvo que recurrir al veto", sostuvo.
Respecto a la posibilidad de que la oposición insista con los vetos, el diputado fue tajante, y sentenció: "El Congreso, en su mayoría, son trogloditas. Tendría que ser un factor sagrado del republicanismo".
Claramente, este miércoles el libertario intentó continuar con su relato antipolítica, pese a ocupar una banca en el Congreso, pero el inconsciente le jugó una mala pasada.
