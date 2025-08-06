El fallido de Bertie Bengas Lynch que desató burlas en Diputados: "Los políticos son..."

fallido bertie benegas lynch

El diputado venía de generar polémicas, el martes, al hablar de sus pares como "trogloditas", durante una charla mano a mano con el periodista de C5N, Lautaro Maislin.

Cuando el cronista intentaba hablar con legisladores libertarios, el único que se detuvo a dar sus explicaciones fue Bertie. "Vamos a apoyar el veto presidencial. Lamentablemente se tuvo que recurrir al veto", sostuvo.

Respecto a la posibilidad de que la oposición insista con los vetos, el diputado fue tajante, y sentenció: "El Congreso, en su mayoría, son trogloditas. Tendría que ser un factor sagrado del republicanismo".

Claramente, este miércoles el libertario intentó continuar con su relato antipolítica, pese a ocupar una banca en el Congreso, pero el inconsciente le jugó una mala pasada.