Dura sesión para Javier Milei: Diputados aprobó dos leyes claves y avanzó contra polémicos DNU

La norma dispone la reasignación de fondos y la recomposición salarial para el personal de salud del sector, en un intento por paliar la crisis que atraviesa.

Por otro lado, Diputados aprobó la conformación de la Comisión Investigadora $LIBRA. Con 135 votos a favor y 70 en contra, se emplazó a las comisiones pertinentes para que aseguren el funcionamiento de la comisión que investiga la presunta estafa con la criptomoneda.

La moción salió adelante a pesar de la oposición del oficialista Nicolás Mayoraz, quien argumentó que el testigo presentado por la oposición "hizo un papelón".

Diputados avanzó contra los DNU de Javier Milei

Además de las sanciones de leyes claves, los diputados avanzaron contra los DNU que buscan eliminar INTA, INTI, organismos de Cultura y Vialidad Nacional.

La oposición logró emplazar a las comisiones de Ciencia y Presupuesto para que el miércoles 13 de agosto traten los decretos que afectaron a entidades como el INTA, el INTI y Vialidad Nacional, abriendo la puerta a un futuro debate sobre su validez.