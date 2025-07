La reacción de Tamara Báez a la prohibición que pesa sobre L-Gante para salir del país

Con lujo de detalles, Juan Etchegoyen contó: “Hay malas noticias para L-Gante porque hoy me envió el abogado de Tamara Báez, Juan Pablo Merlo, el dictamen judicial que indica que el cantante no podrá salir del país por ser deudor alimentario”. Tal es así que, siguiendo con su información, el periodista reveló: “Hoy hablé con Maxi el Brother que es el representante del intérprete y me dijo que el letrado de Báez dice mentiras y que ellos no están al tanto de ninguna decisión judicial al respecto. La pregunta acá es cómo reaccionó Tamara Báez al enterarse de esto”.