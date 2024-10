La respuesta del bajista de Los Piojos sobre su regreso a la banda: qué dijo

Tanto la cuenta oficial de Instagram de la banda como Piti Fernández, uno de los guitarristas, desmintieron a Micky, diciendo que él estaba al tanto de todo y participó en las reuniones previas al anuncio del reencuentro.

En su show, Rodríguez se presentó en vivo junto al guitarrista Nahuel Gordillo en el escenario de Makena, en Buenos Aires. Durante su actuación, recibió el apoyo de muchos fanáticos de Los Piojos que piden que Micky forme parte de los shows de reunión que se harán durante los meses de diciembre, enero y febrero.

micky rodriguez - los piojos.jpg

“Sin Micky no hay Los Piojos” y “Micky es la esencia” fueron algunas de las frases que se escuchó de los fans del grupo que estuvieron en el show del bajista. Otros, se dedicaron a cantar con la voz con toda la euforia como si el tiempo no hubiera pasado.

descargo los piojos a micky bajista.jpg

Ante este revuelo, ¿Es posible una reunión completa sin la presencia de uno de sus pilares fundamentales? En un comunicado breve pero contundente, Rodríguez manifestó que su ausencia no es voluntaria. “No me llamaron”, aseguró. Por su parte, Piti y el resto de los integrantes ofrecen una versión distinta: según ellos, la invitación estaba sobre la mesa, y Micky, simplemente, decidió no aceptar.

Mientras tanto, el público sigue dividido. Algunos celebran el regreso de la banda, con o sin Micky, mientras que otros fanáticos consideran su ausencia como una falta irreparable y les rompe la ilusión. Pero si algo quedó claro en la noche del viernes, es que para una parte significativa de los fans, el alma de Los Piojos no está completa sin el hombre que sostuvo el bajo durante tantos años.