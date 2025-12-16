Las grandes historias de HBO Max para disfrutar durante las fiestas
La plataforma lanzó, para cerrar el año, una colección de grandes series y películas bajo el nombre "Época de grandes historias" para ver en las fiestas.
Como líder indiscutible en la creación de contenido de alta calidad, HBO Max demostró una vez más su maestría al diseñar una estrategia de programación de fin de año que va mucho más allá de los simples especiales navideños. La plataforma anuncia el lanzamiento de "Época de grandes historias", una colección especialmente curada para acompañar a los suscriptores a través de todas las facetas emocionales y sociales del mes de diciembre.
Esta no es una simple lista de películas con nieve; es una propuesta inteligente y segmentada que reconoce las múltiples etapas que atraviesa el usuario durante las fiestas. La colección está diseñada meticulosamente para tener una selección para cada momento del mes.
Desde los puristas que buscan calentar motores con los clásicos y los grandes estrenos navideños, hasta aquellos que simplemente ansían aprovechar el tiempo libre con maratones épicas de series y películas que quedaron pendientes durante el año. HBO Max se consolida así como el anfitrión perfecto para vivir las fiestas.
La verdadera genialidad de esta estrategia reside en su reconocimiento de la dualidad de las celebraciones. "Época de grandes historias" no solo provee el contenido ideal para compartir risas familiares y crear momentos de unión, sino que también ofrece la vía de escape perfecta para esos momentos inevitables.
Si la reunión familiar se vuelve demasiado intensa, la colección incluye selecciones específicas pensadas para "sobrevivir" a las festividades, ofreciendo un refugio en el drama, el thriller o el humor subversivo. Con esta jugada, HBO Max se asegura de que sus grandes historias sean el refugio definitivo, sin importar si el espectador está celebrando o buscando un respiro de la celebración.
La colección que conforma "Época de grandes historias"
- Estrenos navideños
Renueva tu espíritu navideño con nuevas aventuras, romance y fantasía que llegan a la plataforma. Navidad en el País de las Maravillas reúne a San Nicolás, Alicia y el Sombrerero Loco en una misión para salvar la Navidad frente a la temida Reina de Corazones. Ese mismo día llega La familia McMullen, la nueva película de Edward Burns que sigue los enredos amorosos de la familia en la cena navideña. Además, las recientemente estrenadas Una chispa Navideña, un romance lleno de segundas oportunidades protagonizado por Jane Seymour y Joe Lando; Una navidad para escribir y amar, una historia sobre reencuentros y nuevos comienzos con Saha Pieterse y Mitchell Slaggert; El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos, donde unos niños traviesos toman control sobre el espectáculo navideño del pueblo.
- Clásicos de Navidad
Los títulos que definen la temporada navideña están reunidos en un mismo lugar, con estas películas que son verdaderos clásicos para ver y volver a ver. Entre ellas, los más icónicos como El expreso Polar, la obra animada de Robert Zemeckis con Tom Hanks en múltiples roles; El Duende, la comedia navideña que consagró a Will Ferrell; El Grinch, la inolvidable historia del gruñón que prometió arruinar la navidad; o Una navideña historia de Navidad, la secuela del clásico nostálgico de 1983; y más historias entrañables como El hermano de Santa, con Vince Vaughn y Paul Giamatti en una divertida rivalidad entre Santa Claus y su hermano mayor Fred; Una navidad de locos, la sátira festiva protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis en la que deberán improvisar la cena familiar a última hora; Un misterio de Navidad, una historia de suspenso familiar en torno a los cascabeles mágicos de Santa; o Navidad en Armonía, la magia musical con Annelise Cepero como una cantautora con grandes aspiraciones.
- Para disfrutar en familia
Qué mejor que pasar el tiempo libre durante las fiestas compartiendo momentos en familia con historias para reunirse, emocionarse y sorprenderse, como las películas Una Película de Minecraft, Mi Villano Favorito 4, Superman, Wicked, Karate Kid: Leyendas, Paddington: Aventura en la Selva y El mundo Perdido: Jurassic Park, entre otras producciones que harán que cada instante juntos cuente aún más.
- Sobreviviendo a las reuniones familiares
Para quienes necesitan un respiro —o inspiración— antes y después de las convivencias familiares, esta selección reúne títulos con personalidades fuertes, familias intensas y dinámicas inolvidables de las que muchos querrían escapar. Entre ellas: Succession, Los Soprano, Casado con Hijos, La Edad Dorada, Sierra Madre: Prohibido Pasar, Belleza Fatal, Como Agua para Chocolate o La Promesa.
