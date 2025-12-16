Las grandes historias de HBO Max para disfrutar durante las fiestas

La colección que conforma "Época de grandes historias"

- Estrenos navideños

Renueva tu espíritu navideño con nuevas aventuras, romance y fantasía que llegan a la plataforma. Navidad en el País de las Maravillas reúne a San Nicolás, Alicia y el Sombrerero Loco en una misión para salvar la Navidad frente a la temida Reina de Corazones. Ese mismo día llega La familia McMullen, la nueva película de Edward Burns que sigue los enredos amorosos de la familia en la cena navideña. Además, las recientemente estrenadas Una chispa Navideña, un romance lleno de segundas oportunidades protagonizado por Jane Seymour y Joe Lando; Una navidad para escribir y amar, una historia sobre reencuentros y nuevos comienzos con Saha Pieterse y Mitchell Slaggert; El mejor espectáculo navideño de todos los tiempos, donde unos niños traviesos toman control sobre el espectáculo navideño del pueblo.

image La familia McCullen. Foto: (HBO Max)

- Clásicos de Navidad

Los títulos que definen la temporada navideña están reunidos en un mismo lugar, con estas películas que son verdaderos clásicos para ver y volver a ver. Entre ellas, los más icónicos como El expreso Polar, la obra animada de Robert Zemeckis con Tom Hanks en múltiples roles; El Duende, la comedia navideña que consagró a Will Ferrell; El Grinch, la inolvidable historia del gruñón que prometió arruinar la navidad; o Una navideña historia de Navidad, la secuela del clásico nostálgico de 1983; y más historias entrañables como El hermano de Santa, con Vince Vaughn y Paul Giamatti en una divertida rivalidad entre Santa Claus y su hermano mayor Fred; Una navidad de locos, la sátira festiva protagonizada por Tim Allen y Jamie Lee Curtis en la que deberán improvisar la cena familiar a última hora; Un misterio de Navidad, una historia de suspenso familiar en torno a los cascabeles mágicos de Santa; o Navidad en Armonía, la magia musical con Annelise Cepero como una cantautora con grandes aspiraciones.

image El grinch. Foto: (HBO Max)

- Para disfrutar en familia

Qué mejor que pasar el tiempo libre durante las fiestas compartiendo momentos en familia con historias para reunirse, emocionarse y sorprenderse, como las películas Una Película de Minecraft, Mi Villano Favorito 4, Superman, Wicked, Karate Kid: Leyendas, Paddington: Aventura en la Selva y El mundo Perdido: Jurassic Park, entre otras producciones que harán que cada instante juntos cuente aún más.

- Sobreviviendo a las reuniones familiares

Para quienes necesitan un respiro —o inspiración— antes y después de las convivencias familiares, esta selección reúne títulos con personalidades fuertes, familias intensas y dinámicas inolvidables de las que muchos querrían escapar. Entre ellas: Succession, Los Soprano, Casado con Hijos, La Edad Dorada, Sierra Madre: Prohibido Pasar, Belleza Fatal, Como Agua para Chocolate o La Promesa.

Embed - Succession | Teaser oficial subtitulado | HBO Latinoamérica