Grave denuncia por acoso laboral contra el esposo de Maru Botana: "La obligó a..."

denuncia esposo maru botana

Más adelante, De Brito compartió otro tramo del documento judicial: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma".

En medio del análisis, Denise Dumas intervino con una consulta directa: "¿Le tiene que pagar porque le debían el sueldo o porque ella se sentía incómoda?". A lo que el conductor respondió sin rodeos: "La demanda acá dice que es por acoso y hostigamiento laboral".

Por último, Ángel de Brito precisó cómo se estructuró el pago acordado: "El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares".