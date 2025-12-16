Tras la controversia con Adrián Suar, se supo qué proyecto televisivo tiene Araceli González para 2026

Araceli González continuó con un tono más incisivo, sugiriendo que la vida misma responde a las tensiones pasadas: "Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida”.

Finalmente, cuando se le preguntó por Griselda Siciliani, expareja de Suar, la figura minimizó cualquier conflicto: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella”.