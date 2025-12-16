Tras la controversia con Adrián Suar, se supo qué proyecto televisivo tiene Araceli González para 2026
Luego de varios años alejada de los medios y las producciones nacionales, la actriz ya tiene varios proyectos para volver a la pantalla chica. Los detalles.
El nombre de Araceli González ha tenido gran repercusión mediática durante la última semana, especialmente a raíz de sus declaraciones sobre su expareja y padre de su hijo Tomás "Toto" Kirzner, Adrián Suar, y de que se echara a llorar en plena mesa de Mirtha Legrand.
Después de generar controversia, la actriz habría recibido una propuesta laboral que la entusiasma profundamente. El proyecto la llevaría a retomar un rol que ya conoce: el de conductora. La periodista Karina Iavícoli reveló la información en el programa Intrusos (América TV): “Ella dijo que quiere ser conductora. ¿Y, qué va a hacer en el 2026? Va a ser conductora. Tiene muchos proyectos pero es el que más quiere hacer”.
Cabe recordar que la actriz ya ha ejercido este rol en diversas oportunidades a lo largo de su carrera, incluyendo ciclos como Novia a los 40, Onda Verde, Fort Boyard, Hacelo por mamá / Hacelo por ella, Aquí te espero y ¿Qué piensan los hombres?.
Araceli González habló de su vínculo con Adrián Suar
Previo a su participación en Otro Día Perdido en El Trece, Araceli González dialogó con un móvil de LAM, sorprendiendo a la audiencia al referirse nuevamente a su vínculo con Adrián Suar.
La actriz comenzó refiriéndose a su pasado profesional: “Para mí, Canal 13 es… Canal 13. Lo que sí sé es que cuando yo elijo, es mi casa, mi familia. Me encontré con todos los que trabajaban en esa época". Luego, al abordar al productor televisivo, fue directa: “No es nuestro tema. Hablé con Suar y le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no. Él dijo que no éramos familia. ¿Qué te sorprende? Para mí está todo bien, tuve un hijo hermoso”.
Araceli González continuó con un tono más incisivo, sugiriendo que la vida misma responde a las tensiones pasadas: "Si vos me ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo… entonces había un tema y te lo está respondiendo la vida”.
Finalmente, cuando se le preguntó por Griselda Siciliani, expareja de Suar, la figura minimizó cualquier conflicto: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. No tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, dos hijos hermosos que hacen su propio trabajo, su huella”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario