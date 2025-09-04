Mar Tarrés habló de su pérdida de peso y de las críticas que recibe en las redes: "Me dicen anoréxica"

El cambio físico tampoco la libró de la crítica. Incluso después de perder peso, las observaciones continuaron con nuevos tintes. “El tema con mi cuerpo era reiterativo y ahora me pasa que bajé 60 kilos, me dicen anoréxica. Ayer, por ejemplo, leí un comentario que me puso una señora: ‘ya estás anoréxica’”, relató sobre las reacciones actuales en redes.

En su testimonio televisivo, Tarrés pidió empatía para quienes transitan procesos similares: “No tienen que ver solamente con ‘ay, como porque me gusta comer’ y nada más, o ‘no como porque no quiero comer’. Entonces les pido respeto para quienes atravesamos estas situaciones”.

Su lucha por la aceptación, el bienestar y la salud viene de larga data. A fines de 2024, sorprendió a sus seguidores al anunciar que había bajado 44 kilos y que se había inscripto en un taller motivacional.

En Instagram, también mostró un costado íntimo. “Miren esta remera, yo la usaba para ir al gimnasio o la usaba para estar de entrecasa”, expresó mientras se quitaba la prenda que ahora le queda grande, dejando ver su figura renovada.

Fiel a su estilo, la modelo habló sin filtros sobre el bullying, las transformaciones de su cuerpo y la importancia de construir redes reales de apoyo y educación. Desde Córdoba hasta la televisión nacional, su historia se transformó en un testimonio inspirador y en un refugio para quienes todavía buscan sentirse aceptados.