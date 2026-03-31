Argentina vs. Zambia, por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Más cambios de Scaloni
- Giuliano Simeone entró por Julián Álvarez.
- Nico Paz por Almada.
- Perrone por Enzo Fernández.
- Musso por el Dibu Martínez.
EN VIVOFecha FIFA
La Albiceleste se mide con el conjunto africano por el segundo amistoso de la Fecha FIFA, en lo que significa la despedida del plantel antes de la Copa del Mundo.
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Argentina enfrenta a Zambia este martes en la Bombonera, en lo que será el cierre de la doble fecha FIFA de marzo y una de las últimas pruebas antes del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer 2 a 1 a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, aunque el funcionamiento dejó algunas dudas en relación al nivel colectivo. En ese contexto, el cuerpo técnico aprovechará este compromiso para seguir evaluando variantes y consolidar el recambio generacional que comenzó a tomar forma en los últimos encuentros.
El seleccionado africano, conocido como los “Chipolopolo”, afronta el compromiso como una buena medida frente a uno de los equipos más fuertes del mundo. El conjunto dirigido por George Lwandamina no logró clasificarse al Mundial 2026 tras finalizar cuarto en su grupo de las Eliminatorias de la CAF. A pesar de no haber alcanzado el objetivo, cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Patson Daka y Fashion Sakala, quienes lideran un ataque veloz que intentará aprovechar los espacios que pueda generar el partido.
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