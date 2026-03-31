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Argentina vs. Zambia, por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Argentina vs. Zambia, por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Argentina vs. Zambia, por un amistoso internacional: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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La Albiceleste se mide con el conjunto africano por el segundo amistoso de la Fecha FIFA, en lo que significa la despedida del plantel antes de la Copa del Mundo.

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Argentina enfrenta a Zambia este martes en la Bombonera, en lo que será el cierre de la doble fecha FIFA de marzo y una de las últimas pruebas antes del Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni viene de vencer 2 a 1 a Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nico Paz, aunque el funcionamiento dejó algunas dudas en relación al nivel colectivo. En ese contexto, el cuerpo técnico aprovechará este compromiso para seguir evaluando variantes y consolidar el recambio generacional que comenzó a tomar forma en los últimos encuentros.

El seleccionado africano, conocido como los “Chipolopolo”, afronta el compromiso como una buena medida frente a uno de los equipos más fuertes del mundo. El conjunto dirigido por George Lwandamina no logró clasificarse al Mundial 2026 tras finalizar cuarto en su grupo de las Eliminatorias de la CAF. A pesar de no haber alcanzado el objetivo, cuenta con futbolistas de experiencia internacional como Patson Daka y Fashion Sakala, quienes lideran un ataque veloz que intentará aprovechar los espacios que pueda generar el partido.

Argentina vs. Zambia por un amistoso internacional: minuto a minuto

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Más cambios de Scaloni

  • Giuliano Simeone entró por Julián Álvarez.
  • Nico Paz por Almada.
  • Perrone por Enzo Fernández.
  • Musso por el Dibu Martínez.
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Sale Otamendi, en su despedida del país

En su lugar, entra Lucas Martínez Quarta.

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En contra: Zambia le dio a Argentina su cuarto gol

El error fue de Chanda, a los 68 minutos del encuentro.

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Los cambios de Scaloni

  • Rodrigo de Paul entró en lugar de Alexis Mac Allister.
  • El Colo Barco ingresó por Leandro Paredes.
  • Nico González, en lugar de Tagliafico.
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GOL de Otamendi: la Selección golea a Zambia a 4 minutos de iniciado el ST

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Penal para la Argentina

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Comenzó el ST, sin cambios en el equipo argentino

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Final del PT: Argentina vence a Zambia por 2-0

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Exquisito gol de Messi, para poner el 2-0 ante Zambia

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Antes de cumplirse los 4 minutos de juego, Julián Álvarez abrió el marcador para Argentina

Con una impecable asistencia de Lionel Messi y una definición exquisita de la "Araña", Argentina ya le gana a Zambia por 1-0.

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Comenzó el último amistoso de la Selección Argentina antes del Mundial 2026

Seguí el resultado en vivo acá:

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Así sonó el Himno Nacional en el amistoso de la Selección Argentina previo al Mundial

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El golazo de Messi en la previa al duelo con Zambia

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El saludo de Messi a los hinchas en la Bombonera

En la previa a su último partido en el país con la camiseta argentina, el astro mundial emocionó a todos.

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Las cábalas, intactas: De Paul y Paredes realizaron su ritual con los caramelos

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Formaciones del encuentro

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Otros datos del partido entre la Selección Argentina y Zambia

  • Horario: 20.15
  • Estadio: La Bombonera
  • TV: DSports y Telefe
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