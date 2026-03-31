La denominada "Ley Cazzu" comenzará a debatirse en Argentina: de qué se trata

En México, la propuesta fue presentada semanas atrás por la diputada Sandra Arreola Ruiz dentro del Partido Verde Ecologista, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Allí, además, se contemplan mecanismos más ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar traslados sin depender del consentimiento de quien no cumple con sus obligaciones, con el objetivo de evitar bloqueos que impacten en la vida cotidiana de los menores.

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