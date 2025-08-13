María Becerra hizo historia: agotó su tercer River en tiempo récord
La artista causó furor por su próximo show en Buenos Aires y los tickets se acabaron en tan solo tres horas.
Después de atravesar un duro momento de salud, María Becerra volvió con todo y en medio de nuevas canciones, anunció un tercer show en River. La cita será el próximo 12 de diciembre, donde la artista planea que sus fanáticos vivan una experiencia única y llena de emociones.
Esta será la primera vez que una artista realizará un show de estas características con una puesta 360°, pensado para conectar con su público desde todos los ángulos, por lo que el Más Monumental tendrá la capacidad alojar a más de 90 mil personas en este gran espectáculo.
Este lunes, se habilitó la preventa, que duró tan solo 90 minutos y se agotó. Este martes, fue el turno de la venta general que, como era de esperarse, fue un éxito rotundo. En tan solo 3 horas el esperado show 360° de la cantante agotó todas sus localidades.
Este increíble sold out convierte a María Becerra en la primera artista femenina argentina en realizar tres presentaciones en el estadio Monumental, sumando esta nueva fecha a los dos conciertos completamente agotados en 2024.
Este concierto marca el regreso más esperado de María Becerra a los escenarios. El reencuentro combinará la conexión con el público argentino, una puesta de nivel internacional y un repertorio que incluirá la presentación del nuevo material de la artista.
Conmovedor relato de María Becerra sobre el duro episodio de salud que vivió: "Empecé a ver distinto"
Después de volver a hacer historia y anunciar un tercer River, este miércoles, María Becerra estuvo en el programa Perros de la Calle, conducido por Andy Kusnetzoff, donde brindó una entrevista y abrió su corazón al hablar de la delicada situación que atravesó estos meses.
La artista sufrió dos embarazos ectópicos, donde el último casi le cuesta la vida, ya que terminó en terapia intensiva, con una hemorragia interna, pero logró salir adelante y su recuperación sigue día tras día.
En la charla que mantuvo en el programa radial, la cantante compartió espacio con Gabriel Rolón, psicoanalista, y no pudo evitar emocionarse al recordar todo lo que tuvo que atravesar y lo complicado que fue para ella.
"Es algo tremendo realmente" arrancó diciendo María sobre lo que vivió. "Cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente" aseguró ella.
"Cuando logras salir de eso yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general. Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar y mi familia" agregó La Nena de Argentina sobre cómo repercutió esto en su vida cotidiana.
Sin poder contener las lágrimas, la joven artista hizo mención a los duros momentos que pasó durante su internación. "Hasta las cosas más básicas. Me pasó en la clínica cuando me sacaron el respirador, algo tan básico como respirar sola, o pararme para ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida, ¿Viste? Las valorás un montón", afirmó con la voz entrecortada.
Por otro lado, habló de los embarazos ectópicos que sufrió y cómo eso le afectó, haciéndola sentir culpable. "Tiendo a culparme mucho por lo que me pasó. Me hice estudios, mi novio se hizo estudios. Nos re ocupamos. Siento que el estrés afecta mucho a esas cosas. Yo pensaba cuántas personas quedan embarazadas, no lo saben y siguen yendo al gimnasio, o fumando... y bueno...", reflexionó.
